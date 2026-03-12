ETV Bharat / entertainment

शादी के बाद पहली बार दिखे कृतिका कामरा और गौरव कपूर, खूबसूरत जोड़े में कपल ने जीता दिल, देखें

कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने बेहद खूबसूरत अंदाज में शादी रचा ली है. यहां देखें खूबसूरत तस्वीरें

Kritika Kamra Marries Gaurav Kapur
कृतिका कामरा और गौरव कपूर शादी (Special Arrangement)
Published : March 12, 2026

हैदराबाद: कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने शादी रचा ली है. बांद्रा स्थित अपने घर पर एक खूबसूरत माहौल के बीच आयोजन किया गया और कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने बांद्रा स्थित अपने घर पर आयोजित एक अंतरंग समारोह में शादी कर ली है. इसी के साथ कपल ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है. इस शादी में दूल्हा-दुल्हन के परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए.

जिन्होंने उनके सरल और निजी अंदाज को दर्शाते हुए एक हार्दिक और व्यक्तिगत उत्सव मनाया. सूर्यास्त के रंगों और सुनहरे आवर की आभा से प्रेरित थीम पर आधारित यह समारोह भव्य, अंतरंग और बेहद यादगार था. इस जोड़े ने पारंपरिक बड़े समारोह से हटकर, घर पर ही रजिस्ट्रार के माध्यम से शादी करने का विकल्प चुना और इस पल को एक निजी और दिल के करीब माहौल में मनाया.

समारोह के लिए, कृतिका ने लाल चंदेरी साड़ी पहनी थी, जिसे उनकी मां ने विशेष रूप से उनके लिए बुना था और उपहार में दिया था. यह साड़ी उनके अपने ब्रांड, सिनाबार द्वारा बनाई गई थी, जो चंदेरी रेशम की पारंपरिक रंगाई कला को संरक्षित करने और क्षेत्र की महिला कारीगरों का समर्थन करने वाली एक पहल है. गौरव ने डिजाइनर राघवेंद्र राठौर द्वारा डिजाइन किए गए खूबसूरत आइवरी और गोल्ड रंग के पारंपरिक परिधान में शाम के खुशनुमा माहौल को और भी निखार दिया.

इस अंतरंग समारोह में मनोरंजन जगत और खेल जगत से कई करीबी दोस्त मौजूद थे, जिन्होंने इस जोड़े के खास दिन को यादगार बनाने के लिए परिवारों का साथ दिया. शादी की फोटोग्राफी जोसेफ राधिक ने की, जबकि सजावट देविका नारायण ने की, जिससे जोड़े की सूर्यास्त से प्रेरित थीम साकार हुई. शाम का जश्न उनके बांद्रा स्थित घर और छत पर मनाया गया, जहां मुंबई के क्षितिज के नजारे के साथ एक आरामदायक सनडाउनर पार्टी का आयोजन किया गया.

मेहमानों ने सुनहरी रोशनी और संगीत की धुन पर इस जोड़े का जश्न मनाया. कृतिका और गौरव ने एक साथ कहा, 'हम हमेशा से मानते आए हैं कि जीवन के सबसे यादगार पल वे होते हैं जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं. जैसे ही हम एक साथ इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, हम मुंबई में अपने घर पर अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए बेहद आभारी हैं. यह उत्सव 12 मार्च को दंपति द्वारा आयोजित एक बड़े समारोह के साथ जारी रहेगा, जहां मित्र और शुभचिंतक उनके मिलन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे.

कृतिका कामरा-गौरव कपूर की इस दिन होगी शादी, रिसेप्शन नहीं होस्ट करेंगे आफ्टर पार्टी, कार्ड वायरल

