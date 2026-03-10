ETV Bharat / entertainment

कृतिका कामरा-गौरव कपूर की इस दिन होगी शादी, रिसेप्शन नहीं होस्ट करेंगे आफ्टर पार्टी, कार्ड वायरल

शादी के बाद होने वाले इस अनोखे जश्न ने सबका ध्यान खींचा है. इसे 'द पार्टी, आफ्टर' नाम दिया गया है. पारंपरिक रिसेप्शन के बजाय, उन्होंने अपने मेहमानों के लिए देर शाम एक आरामदायक मिलन समारोह का आयोजन किया है. इस जश्न के पीछे का विचार सरल है - एक ऐसा सौहार्दपूर्ण और सुकून भरा समारोह जहाँ लोग एक साथ रात का आनंद ले सकें.

खबरों के मुताबिक, यह कपल 11 मार्च को मुंबई में अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेगा. कई मशहूर हस्तियों की शादियों के उलट, जो भव्य पैमाने और आलीशान जगहों पर आयोजित की जाती हैं, कृतिका और गौरव ने एक निजी समारोह का विकल्प चुना है.

हैदराबाद: अभिनेत्री कृतिका कामरा और प्रजेंटर व अभिनेता गौरव कपूर मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है. उनकी शादी की तैयारियों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, खासकर सोशल मीडिया पर उनकी स्टाइलिश आफ्टर-पार्टी के वेडिंग इनवाइट की एक झलक सामने आने के बाद.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आफ्टर पार्टी दक्षिण मुंबई के एक स्थान पर होगी और इसमें क्लासिक स्पीकेजी बार और जैज नाइट का मिलाजुला माहौल होगा. मेहमानों को जल्दी आने, आराम करने और जितनी देर चाहें रुकने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. रिसेप्शन इनवाइट भी इसी थीम को दर्शाता है, जिसमें मोनोक्रोम डिजाइन और खूबसूरत अंदाज का इस्तेमाल किया गया है.



दंपति के करीबी सूत्रों ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि कृतिका और गौरव अपनी शादी को भव्यता के बजाय सादगीपूर्ण रखना चाहते थे. खबरों के मुताबिक, उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग न करने का फैसला किया और इसके बजाय मुंबई में एक सादा लेकिन समारोह आयोजित करने की योजना बनाई. सजावट से लेकर स्टाइलिंग तक, समारोह का हर चीज उनकी शख्सियतों को दर्शाने के लिए सावधानीपूर्वक चुना जा रहा है.



शादी की रस्म गौरव कपूर के मुंबई स्थित आवास पर होने की उम्मीद है, जहां यह जोड़ा हस्ताक्षर समारोह के माध्यम से अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देगा. इसके बाद करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ एक निजी समारोह आयोजित किया जाएगा. कृतिका और गौरव ने अपने रिश्ते को ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रखा है. हालांकि, हाल के महीनों में, कृतिका ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों और ब्रेकफास्ट डेट्स की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिससे प्रशंसकों को उनके साथ बिताए पलों की झलक मिली है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कृतिका कामरा को कितनी मोहब्बत है, कुछ तो लोग कहेंगे और रिपोर्टर्स जैसे टेलीविजन शो के लिए जाना जाता है. वह भेड़, तांडव और बंबई मेरी जान जैसी फिल्मों और ओटीटी सीरीज में भी दिखाई दी हैं. उनका सबसे हालिया डिजिटल प्रोजेक्ट द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली था.