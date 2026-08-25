ETV Bharat / entertainment

रक्षाबंधन एड विवाद पर कृति सेनन का कंगना रनौत पर पलटवार, बोलीं- महिलाओं को बताना कब बंद करोगे कि...

रक्षाबंधन एड में ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज पर कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद कृति सेनन ने प्रतिक्रिया दी है.

Kriti Sanon Kangana Ranaut
कृति सेनन/कंगना रनौत (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 4:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कृति सेनन के लेटेस्ट रक्षाबंधन एड ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इस एड में उनके आउटफिट को लेकर उनकी काफी आलोचना की जा रही है. एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी उन आलोचकों में से एक हैं, जिन्होंने कृति के आउटफिट पर टिप्पणी की है. अब, कृति सेनन ने कंगना रनौत समेत सभी आलोचकों पर पलटवार किया है और उन सोच को गलत बताया जो एक महिला के कल्चर के प्रति सम्मान को उसके पहनावे से मापती है.

रक्षाबंधन एड विवाद पर कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी
25 अगस्त को कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन एड पर अपना पक्ष रखा है. 'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'त्योहारों का मतलब आपके पहने हुए कपड़ों से नहीं है, बल्कि ट्रेडिशन के लिए आपके इमोशन और मीनिंग से मतलब है.'

Kriti Sanon
कृति सेनन का पोस्ट (Instagram)

कृति सेनन ने बताया कि वह इस त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करती है. उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि वे और उनकी बहन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं. उन्होंने आगे लिखा है, 'रक्षाबंधन रक्षा का बंधन है. मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की उतनी ही रक्षा कर सकते हैं जितनी एक भाई करता है. हम एक-दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं. हमारे लिए, यह प्रार्थना और वादा हमारे कुत्तों के लिए भी है. आखिरकार, वे भी परिवार हैं.'

उन्होंने आगे कंगना रनौत का नाम लिए बिना पलटवार करते हुए लिखा है, 'हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना है? एथनिक फैशन इतने सालों में बदल गया है, लेकिन फिर भी एक महिला का अपने कल्चर के प्रति सम्मान सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है. कल्चर और ट्रेडिशन उसके दिल में हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं.'

रक्षाबंधन एड पर कंगना रनौत का बयान
कृति का यह रिएक्शन तब सामने आया है, जब कंगना ने उनके आउटफिट पर टिप्पणी की. 24 अगस्त को कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन एड में हीरोइन के पहनावे पर टिप्पणी की है. हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों ने यह माना है कि कंगना का यह बयान कृति के लिए हैं.

Kriti Sanon
कृति सेनन का पोस्ट (Instagram)

कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'औरत होने का यह बहुत अच्छा समय है, हमारी अलमारी तरह-तरह के कपड़ों से भरी है, आज की औरत एक ग्लोबल औरत है, कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार कमीज तक, आज हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं, उनमें से आप अपने भाई के सामने बिकिनी/अंडरगारमेंट्स पहनकर राखी क्यों बांधेंगी? आपके सारे स्टाइलिंग ऑप्शन कहां हैं? हा हा ऐड जानबूझकर डरावना लग रहा है.'

एड के लिए कृति सेनन का आउटफिट
कृति ऐड के लिए आइवरी लहंगे के साथ डीप-नेक ब्लाउज और केप में नजर आईं. जहां कई लोगों को उनका एथनिक लुक पसंद आया, वहीं कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई, कुछ ने तो उनके फैशन चॉइस को कल्चर और ट्रेडिशन से जोड़ दिया.

वर्क फ्रंट
कृति को पिछली बार कॉकटेल 2 में देखा गया था, जिसमें शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे. यह कॉकटेल (2012) का सीक्वल था, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी थे. कृति ने अभी तक अपने अगले फिल्म प्रोजेक्ट का एलान नहीं किया है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

KRITI SANON
KRITI SANON ON RAKSHA BANDHAN AD
KANGANA RANAUT
कृति सेनन
KRITI SANON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.