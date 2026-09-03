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कृष्ण जन्माष्टमी 2026: कान्हा के किरदार में छाए ये स्टार्स, Gen-Z को भी इंस्पायर करता है इस एक्टर का 'श्याम' अवतार

4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है. आइए उन सितारों पर एक नजर डालें, जिन्होंने पर्दे पर भगवान कृष्ण के किरदार को यादगार बना दिया.

Krishna Janmashtami 2026
कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 4:38 PM IST

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हैदराबाद: हिंदी ने कई बार पर्दे पर भगवान कृष्ण के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है. इनमें से कुछ किरदार अपनी यादगार अदाकारी और अपने आव-भाव की वजह से यादगार बन गए हैं. चूंकि 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए इस खास मौके पर, आइए उन कुछ एक्टर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने पर्दे पर कृष्ण का रोल निभाकर लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गए.

नीतीश भारद्वाज (महाभारत, 1998)

जब भारतीय टेलीविजन पर कृष्ण की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में कृष्ण के रूप में कई किरदार सामने आते हैं. इनमें से नीतीश भारद्वाज का नाम सबसे पहले याद आता है. उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की मशहूर 'महाभारत' में कृष्ण का किरदार निभाया था, जो 1988 से 1990 तक प्रसारित हुई थी. इस पौराणिक टीवी सीरीज में नीतीश भारद्वाज का शांत स्वभाव, सौम्य मुस्कान और दमदार डायलॉग ने उनके कृष्ण के किरदार को यादगार बना दिया. मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो शुरू में वह अभिमन्यु का किरदार निभाना चाहते थे और कृष्ण की भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं थे.

स्वप्निल जोशी (श्री कृष्ण, 1993)
मराठी सिनेमा और टेलीविजन में मशहूर होने से पहले स्वप्निल जोशी ने रामानंद सागर के शो 'श्री कृष्ण' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था. उन्होंने इस टीवी सीरीज में युवा कृष्ण की भूमिका निभाई थी और टेलीविजन दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुए थे.

सर्वदमन डी. बनर्जी (श्री कृष्ण, 1993)
सर्वदमन डी. बनर्जी ने रामानंद सागर के 'श्री कृष्ण' में बड़े होने पर कृष्ण का किरदार निभाया था. यह शो 1990 के दशक में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था. इस सीरीज में कृष्ण के जीवन के अलग-अलग पड़ावों को दिखाया गया था, जिसमें महाभारत का भी सीन शामिल था.

सौरभ राज जैन (महाभारत, 2013)
2013 में एक बार फिर टीवी पर महाभारत की कहानी को दिखाया गया. इस बार पर्दे पर सौरभ राज जैन भगवान कृष्ण के किरादर में नजर आए. उनका यह स्वरुप लोगों को काफी पसंद आया है. उनका कृष्ण का रूप शांत, बुद्धिमान और प्रभावशाली था, खासकर कुरुक्षेत्र युद्ध और गीता उपदेश वाले सीन में. उनकी गहरी आवाज और शानदार अभिनय ने उन्हें नई पीढ़ी (जेन-जी) के बीच कृष्ण के तौर पर एक अलग पहचान दिलाने में मदद की.

सुमेध मुदगलकर (राधाकृष्ण, 2018)
2018 में टीवी पर 'राधाकृष्ण' नाम का एक सीरियल आया. इस सीरियल में सुमेध मुद्गलकर ने भगवान कृष्ण के किरदार को एक नया आयाम दिया. यह सीरियल मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के रिश्ते और जीवन पर केंद्रित थी. इसमें उनके प्रेम के रिश्ते और आध्यात्मिक, दोनों पहलुओं को दिखाया गया. सुमेध का यह अंदाज पुराने पीढ़ी के साथ-साथ यंग जनरेशन को भी खूब पसंद आया.

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