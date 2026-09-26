'जो औरत अपने पति को मारने..' गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा पर संगीन आरोप
गोविंदा के साथ अपने संबंधों को लेकर लगातार बढ़ती चर्चाओं के बीच, कोमल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित अफेयर की खबरें जल्द ही शांत होने वाली नहीं हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम स्टोरी में कोमल रानी ने सुनीता आहूजा पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनकी हालिया टिप्पणियों की निंदा की है. गोविंदा और कोमल ने हाल ही में लालबागचा राजा मंदिर में साथ में बप्पा के दर्शन किए थे, जिसके बाद सुनीता आहूजा दक्षिणेश्वर काली मंदिर गईं.
उनके दौरे के एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए देखा गया, 'मेरा घर बेवजह टूट रहा है'. सुनीता को जवाब देते हुए कोमल ने अपनी हालिया पोस्ट में लिखा, 'टूटे हुए घर में कोई भी घर तोड़ने वाला नहीं बन सकता'.
गोविंदा के साथ अपने संबंधों को लेकर लगातार बढ़ती चर्चाओं के बीच, कोमल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखा. कोमल ने सुनीता पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, 'जो औरत अपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बददुआएं किसी को नहीं लगतीं. कोई भी पहले से टूटे हुए घर में सेंध नहीं लगा सकता. हमारे देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि सिर्फ इसलिए कौवे के पीछे भागें क्योंकि किसी ने उनसे कहा है कि कौवे ने उनका कान काट लिया है. मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां वह इसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय, इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का आनंद लेती दिख रही है. क्या यह सचमुच दर्द है, या यह एक सोची-समझी साजिश है?
उन्होंने आगे कहा, 'किसी पुरुष को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे काम करने से रोकना, उसे घर पर बैठा कर निष्क्रिय कर देना, उसे पूरी तरह से अलग-थलग कर देना और उसे मृत्यु के कगार तक पहुंचा देना. मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है. क्या ऐसी महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं, या वे अपनी ही भलाई के लिए हद से ज़्यादा चालाक हैं, जो अच्छी तरह जानती हैं कि जो काम वे बंद दरवाजों के पीछे नहीं कर पाईं, उसे वे सार्वजनिक रूप से लोगों की सहानुभूति हासिल करके कर सकती हैं? अपने स्वार्थ के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो. ईश्वर हर भले आदमी को ऐसी धूर्त महिलाओं से बचाए'.
गोविंदा-कोमल रानी की अफवाहें
गोविंदा और कोमल रानी के बीच संबंधों को लेकर अटकलें इस साल की शुरुआत में तब तेज हुईं जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. कोमल, गोविंदा के साथ उनकी आने वाली फिल्म 'रूपा' में काम कर रही हैं. हालांकि, दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध की खबरें अभी भी अटकलें ही हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है.
गोविंदा और सुनीता का विवाह 1987 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. सुनीता ने हाल के महीनों में कई मौकों पर अपने विवाह के बारे में बात की है.