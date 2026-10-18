कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़: कंगना रनौत, सोनू सूद ने 19 लोगों की मौत पर जताया शोक, एक्ट्रेस ने की अपील, बोलीं- भीड़भाड़ से बचें
कोलकाता में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई. कंगना रनौत, सोनू सूद ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2026 at 3:58 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत और एक्टर सोनू सूद ने कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई जानलेवा भगदड़ पर दुख जताया है. इस हादसे में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. कंगना रनौत ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें, खासकर अब जब दशहरा और दिवाली आने वाली हैं.
कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुखद भगदड़ की घटना पर फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने इसे अत्यंत दुखद बताया और उस शोक के बारे में बात की जो ऐसे समय में छाया है, जो आमतौर पर जश्न का समय होता है.
Raipur, Chhattisgarh: On the Kolkata Durga Puja stampede, BJP MP Kangana Ranaut says, "This is a very unfortunate incident, and a stampede occurred there. I cannot express how the festive season, which is usually filled with celebrations everywhere, has now turned into a time of mourning for so many people. We extend our condolences to the affected families. We urge people to avoid visiting overcrowded places where pushing and shoving can occur, as more festivals are approaching, including Dussehra and Diwali..."— IANS (@ians_india) October 18, 2026
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और वहां भगदड़ मच गई. मैं बता नहीं सकती कि त्योहारों का यह मौसम, जो आमतौर पर हर जगह खुशियों और जश्न से भरा होता है, अब कितने ही लोगों के लिए शोक का समय बन गया है.'
उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और जनता से अपील की कि वे भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में सतर्क रहें. उन्होंने आगे कहा, 'हम प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम लोगों से विनती करते हैं कि वे बहुत अधिक धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. आगे और भी त्योहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है और दीवाली भी आ रही है.'
Deeply saddened by the loss of lives in the Kolkata stampede. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones. Praying for the recovery of everyone injured. #kolkata— sonu sood (@SonuSood) October 18, 2026
वहीं, सोनू सूद ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए मृतकों और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने लिखा है, कोलकाता भगदड़ में हुई जान-हानि से गहरा दुख हुआ है. जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'
Kolkata: Local media reporting 18 dead, 15 critical, 40 injured. Horrifying footage of the stampede and of bodies lying scattered at Chorebagan pujo pandal. https://t.co/CEI12GTXDW— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) October 17, 2026
क्या है मामला?
शनिवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा के चोर बागान में सप्तमी (त्योहार के सातवें दिन) की शाम करीब 7:30 बजे भगदड़ मच गई. उस समय भीड़ एक संकरी गली से होकर गुजर रही थी. भारी बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई थीं. हावड़ा ब्रिज से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित चोर बागान कोलकाता के सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है. चश्मदीदों ने बताया कि बारिश से बचने के लिए लोग उस संकरी गली से होते हुए पंडाल की ओर भाग. कुछ ही पलों में कई लोग फिसल गए और एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई. इस घटना के सिलसिले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज्यादातर पंडाल के आयोजक हैं.