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कोलकाता दुर्गा पूजा भगदड़: कंगना रनौत, सोनू सूद ने 19 लोगों की मौत पर जताया शोक, एक्ट्रेस ने की अपील, बोलीं- भीड़भाड़ से बचें

कंगना रनौत, सोनू सूद ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत और एक्टर सोनू सूद ने कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई जानलेवा भगदड़ पर दुख जताया है. इस हादसे में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. कंगना रनौत ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें, खासकर अब जब दशहरा और दिवाली आने वाली हैं.

कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुखद भगदड़ की घटना पर फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने इसे अत्यंत दुखद बताया और उस शोक के बारे में बात की जो ऐसे समय में छाया है, जो आमतौर पर जश्न का समय होता है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और वहां भगदड़ मच गई. मैं बता नहीं सकती कि त्योहारों का यह मौसम, जो आमतौर पर हर जगह खुशियों और जश्न से भरा होता है, अब कितने ही लोगों के लिए शोक का समय बन गया है.' उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और जनता से अपील की कि वे भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में सतर्क रहें. उन्होंने आगे कहा, 'हम प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम लोगों से विनती करते हैं कि वे बहुत अधिक धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. आगे और भी त्योहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है और दीवाली भी आ रही है.'