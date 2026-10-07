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Koffee With Karan S9 Promo: करण जौहर ने गेस्ट लिस्ट पर दिया हिंट, क्रिकेटर्स पर ली चुटकी, बोले- नॉट इनवाइटेड

कॉफी विद करण सीजन 9 ( Poster )

हैदराबाद: करण जौहर कॉफी विद करण के अपने 9वें और आखिरी सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं. मेकर्स ने आने वाले सीज़न का नया प्रोमो जारी किया है. यह प्रोमो अटकलों, मैनिफेस्टेशन, गपशप और कॉफी विद करण से जुड़ी हर उस चीज की वापसी का संकेत देता है जो बॉलीवुड की पहचान है. इस आखिरी सीज़न के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं. नए प्रोमो में जौहर ने कंफर्म किया है कि आने वाला सीजन उनका आखिरी सीजन होगा और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि कुछ जाने-पहचाने चेहरों को इसमें नहीं बुलाया जाएगा.

7 अक्तूबर को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर कॉफी विद करण का नया प्रोमो अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'पिछली कॉफी के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं. लेकिन उसमें मजा ही क्या है? कॉफी विद करण सीजन 9, 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.' प्रोमो की शुरुआत में करण बताते हैं कि यह कॉफी विद करण का आखिरी सीजन होगा और वे जोर देकर कहते हैं कि वे न तो मजाक कर रहे हैं और न ही दिखावा. तब उनका एक दोस्त मजाक में कहता है कि उन्हें यह शो 10 साल पहले ही बंद कर देना चाहिए था, जिस पर करण तंज कसते हुए कहते हैं, 'कितनी बदतमीजी है.' फिर वे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'पूछने के लिए शुक्रिया. यही वजह है कि मैंने आपको आठ सीजन में नहीं बुलाया और न ही नौवें सीजन में बुलाने का मेरा कोई इरादा है.'