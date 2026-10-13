'कॉफी विद करण' सीजन 9: शो के पहले गेस्ट सलमान खान, होस्ट करण जौहर ने फिर पूछा- आप वर्जिन हो, 'भाईजान' ने दिया ये जवाब
करण जौहर ने 'कॉफी विद करण' सीजन 9 का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें वह सलमान खान के साथ पर्सनल सवाल करते दिखे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9 के पहले गेस्ट के नाम का खुलासा कर दिया है. उनके शो के पहले मेहमान सलमान खान होंगे. फिल्ममेकर ने सोमवार को इस एपिसोड का प्रोमो शेयर करके एक्टर के शो में आने की पुष्टि की है. वहीं, आज उन्होंने अपने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें वह सलमान खान से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछते दिखें.
नए प्रोमो में सुपरस्टार और फिल्ममेकर के बीच खुलकर हुई बातचीत की झलक देखने को मिली, जिसमें मजाकिया नोक-झोंक, उनके पिछले अपीयरेंस की यादें और एक ऐसा सवाल शामिल है जो सालों से सलमान से पूछा जा रहा है.
करण जौहर, सलमान को एक 'समझदार' इंसान बताते हुए उनके उस मशहूर कमेंट का जिक्र करते हैं जो वायरल हो गया था- 'इट्स डन, ब्रो'. यह कमेंट सलमान के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है जिसमें उन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुलाई में जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान अपना अनशन खत्म करने की अपील की थी. वहीं, सलमान भी होस्ट की टांग खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते.
जब करण 'कॉफी विद करण' के खत्म होने की बात करते हैं, तो एक्टर मजाक में 'कॉफी विद सलमान' शुरू करने की बात कहते हैं. वह करण पर यह कहकर भी तंज कसते हैं कि वह सेलेब्रिटीज को यह कहकर शो में बुलाते हैं कि यह आखिरी सीजन है. हालांकि, जल्द ही करण अपने गेस्ट से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
करण जौहर ने पूछा, 'क्या आप अभी भी वर्जिन हैं?' सलमान ने जवाब में रवि किशन की नकल करते हुए कहा, 'कंट्रोल, यार ब्रदर , कंट्रोल.' यह सवाल 2013 में 'कॉफी विद करण' के चौथे सीजन में सलमान के पहली बार आने की याद दिलाता है. तब करण ने एक्टर से यही सवाल पूछा था, जिस पर सलमान ने जवाब दिया था, 'हां, मैं वर्जिन हूं और कहा था कि वह शादी के लिए खुद को बचाकर रख रहे हैं. बाद में करण ने साफ किया कि सलमान ने यह जवाब मजाक में दिया था, न कि किसी गंभीर बात के तौर पर.
इस प्रोमो में सलमान, करण की पहली डायरेक्टोरियल फ़िल्म 'कुछ कुछ होता है' का एक यादगार डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं. वे फ़िल्ममेकर से कहते हैं, 'तुसी ना जाओ, करण.'
एक पल में, करण शांत दिखने के लिए सलमान की तारीफ़ करते हैं. इस पर एक्टर कहते हैं, 'मैंने लोगों को जो सलाह दी थी, एक समय ऐसा आया जब मुझे खुद अपनी ही सलाह पर अमल करना पड़ा.'
बता दें, 'कॉफी विद करण' 2004 में स्टार वर्ल्ड पर शुरू हुआ था. इस शो के पहले गेस्ट होस्ट के सबसे अच्छे दोस्त शाहरुख खान और काजोल थे. पहले सीजन में अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ नजर आए थे, जबकि ऐश्वर्या राय फ़िल्ममेकर संजय लीला भंसाली के साथ शामिल हुई थीं. अब, यह शो अपने 9वें सीजन तक पहुंच गया है. यह 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.