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'कॉफी विद करण' सीजन 9: शो के पहले गेस्ट सलमान खान, होस्ट करण जौहर ने फिर पूछा- आप वर्जिन हो, 'भाईजान' ने दिया ये जवाब

सलमान खान-करण जौहर ( Poster )

हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9 के पहले गेस्ट के नाम का खुलासा कर दिया है. उनके शो के पहले मेहमान सलमान खान होंगे. फिल्ममेकर ने सोमवार को इस एपिसोड का प्रोमो शेयर करके एक्टर के शो में आने की पुष्टि की है. वहीं, आज उन्होंने अपने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें वह सलमान खान से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछते दिखें.

नए प्रोमो में सुपरस्टार और फिल्ममेकर के बीच खुलकर हुई बातचीत की झलक देखने को मिली, जिसमें मजाकिया नोक-झोंक, उनके पिछले अपीयरेंस की यादें और एक ऐसा सवाल शामिल है जो सालों से सलमान से पूछा जा रहा है.

करण जौहर, सलमान को एक 'समझदार' इंसान बताते हुए उनके उस मशहूर कमेंट का जिक्र करते हैं जो वायरल हो गया था- 'इट्स डन, ब्रो'. यह कमेंट सलमान के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है जिसमें उन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुलाई में जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान अपना अनशन खत्म करने की अपील की थी. वहीं, सलमान भी होस्ट की टांग खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. जब करण 'कॉफी विद करण' के खत्म होने की बात करते हैं, तो एक्टर मजाक में 'कॉफी विद सलमान' शुरू करने की बात कहते हैं. वह करण पर यह कहकर भी तंज कसते हैं कि वह सेलेब्रिटीज को यह कहकर शो में बुलाते हैं कि यह आखिरी सीजन है. हालांकि, जल्द ही करण अपने गेस्ट से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.