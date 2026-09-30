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Koffee With Karan S9: अब थमेगा 22 साल सफर, करण जौहर ने चैट शो के लास्ट सीजन का किया एलान, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम?

करण जौहर ने अपने टॉक शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 का एलान किया है. उन्होंने खुलासा किया है कि यह सीजन आखिरी होगा.

Koffee with Karan S9
'कॉफी विद करण' सीजन 9 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने पॉपुलरव चैट शो 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन का एलान किया है. उन्होंने खुलासा किया है कि यह सीजन उनका फाइनल सीजन होगा. 2004 में शुरू होने के बाद 'कॉफी विद करण' भारतीय पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गया था, जिसने बेबाक बातचीत, रैपिड-फायर सवालों और सेलिब्रिटीज के खुलासों को सुर्खियां और वायरल मोमेंट्स में बदल दिया था.

करण जौहर ने 30 सितंबर को सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 का अनाउंसटमेंट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए. और हां, कॉफी पीते हुए. हॉटस्टार स्पेशल: कॉफी विद करण सीजन 9.'

'कॉफी विद करण 9' के प्रोमो में होस्ट करण जौहर भावुक होते नजर आते हैं. कॉफी विद करण को बंद करने के अपने फैसले के बारे में करण जौहर ने कहा, 'यह इमोशनल और पर्सनल दोनों है.' उन्होंने उस पल को याद किया जब वे 2004 में अपने पिता यश (जौहर) के साथ टॉक शो के कॉन्सेप्ट पर बातचीत की थी. उसी साल उनके पिता का निधन हो गया था. शो का पहला एपिसोड उसी साल अगस्त में आया था और तब से यह शो चल रहा है.

उन्होंने माना कि कैसे यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी पहचान का हिस्सा बन गया था. वीडियो में, उन्होंने शो के उस सफर को याद किया, जिसने उन्हें दोस्ती, यादें, हंसी-मजाक और काफी विवाद दिए.

आखिरी सीजन की घोषणा करते हुए जौहर ने कहा, 'कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने की आप कोई प्लान नहीं बनाते. बस, आपके मन में कहीं गहराई में यह बात पता होती है कि उन्हें छोड़ने का समय कब आ गया है. 8 सीजन के बाद,22 सालों के सफर के बाद, 161 एपिसोड के बाद , बहुत कुछ हुआ. मैंने अपने लवर्स, दोस्तों और परिवारों को फोन किया. मैंने उन लवर्स को भी फोन किया जो बाद में एक्स-लवर बन गए. उनमें से कुछ की तो शादी भी हो गई. मैंने कई नेशनल आइकॉन के करियर खत्म कर दिए. आज भी मैं नेपो शब्द के साथ जी रहा हूं . अटकलें लगाना एक नेशनल चर्चा बन गई. बहुत कुछ हुआ. पर एक बात जो कभी नहीं बदली, वह यह है कि दर्शकों ने इस सीरीज से जुड़ी बातचीत को न सिर्फ देखा, बल्कि उस पर बहस की, उसे सेलिब्रेट किया और ट्रोल भी किया. '

उन्होंने आखिरी में कहा, 'गुड बाय कहना इमोशनल होता है, लेकिन यह सही भी लगता है. यह आखिरी सीजन उन सभी लोगों के प्रति आभार और प्यार के साथ, एक आखिरी बार कॉफी मग उठाने का मेरा तरीका है, जिन्होंने कॉफी विद करण को वह बनाया है जो यह आज है. तो, आइए मेरे साथ एक आखिरी बार कॉफी का मजा लें. बस एक आखिरी बार.'

करण जौहर का यह चैट शो 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

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