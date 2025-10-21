असरानी का निधन : बॉलीवुड ने खोया सदाबहार कलाकार, जानिए जयपुर से मुंबई पहुंचकर कैसे बने कॉमेडी किंग
जयपुर के रहने वाले फिल्म कलाकार असरानी ने सोमवार को मुंबई में आखिरी सांस ली. जानिए असरानी का जयपुर से क्या नाता है...
Published : October 21, 2025 at 10:52 AM IST
जयपुर : हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडी के सम्राट गोवर्धन असरानी का सोमवार को 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे पिछले पांच दिनों से मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे. असरानी ने सोमवार शाम करीब चार बजे अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज श्मशान घाट पर किया गया. निधन से कुछ घंटे पहले ही असरानी ने सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं साझा की थीं, जिसने उनके प्रशंसकों को और भावुक कर दिया है. असरानी के परिवार में उनकी पत्नी मंजू असरानी, एक बहन और भतीजा शामिल हैं. इस दंपती की कोई संतान नहीं थी. उनके भतीजे अशोक असरानी ने ही उनके निधन की पुष्टि की.
कॉमेडी के पर्याय बन चुके थे असरानी : एक दौर था जब असरानी का नाम सुनते ही दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी. उन्होंने अपने हास्य अभिनय से हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी. 'शोले' में जेलर के किरदार से लेकर 'चुपके चुपके', 'आ अब लौट चलें', 'राजा बाबू' और 'हलचल' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदायगी से दर्शकों को खूब हंसाया. असरानी का कॉमेडी रोल में योगदान अमूल्य रहा है और वे हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनय की एक मिसाल बन गए थे.
पढ़ें. नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर', 84 साल की आयु में असरानी का निधन
प्रसिद्ध अभिनेता तथा हास्य अभिनय के उत्कृष्ट कलाकार, गुलाबी नगरी जयपुर के बेटे गोवर्धन असरानी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) October 21, 2025
अपने पांच दशकों से भी अधिक लंबे करियर में असरानी जी ने 350 से अधिक फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।
ईश्वर… pic.twitter.com/H5Py9iSFHd
जयपुर से गहरा जुड़ाव : असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को हुआ था. वे एक मध्यमवर्गीय सिंधी परिवार से थे. उनके पिता विभाजन के बाद पाकिस्तान से जयपुर आकर कालीन की दुकान चलाने लगे थे. असरानी चार बहनों और तीन भाइयों में चौथे नंबर पर थे. बचपन से ही उन्हें व्यापार में रुचि नहीं थी. उन्होंने जयपुर के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान कॉलेज में पढ़ाई के दौरान विवेकानंद हॉस्टल में रहे. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि जयपुर के बेटे गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. सिनेमा जगत में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा.
पढ़ें. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह का निधन, जयपुर में ली अंतिम सांस
शोले में अपने किरदार से पहचान बनाने वाले फिल्म अभिनेता एवं जयपुर के रहने वाले श्री गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार दुखद है। फिल्म करियर में उनके द्वारा निभाए गए अनेकों किरदारों को हमेशा याद रखा जाएगा।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 21, 2025
मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना… pic.twitter.com/d5S2P7JJgK
कई वर्षों तक रेडियो से जुड़े रहे : असरानी का जीवन संघर्ष और जुनून से भरा था. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे पहली बार मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक महीना संगीतकार नौशाद की तलाश में बिताया था. उम्मीद थी कि वे उन्हें फिल्मों में मौका दिलवाएंगे. जब बात नहीं बनी तो असरानी जयपुर लौट आए, जहां माता-पिता ने उन्हें दुकान पर काम करने को कहा, लेकिन असरानी के मन में अभिनय का जुनून था. जयपुर में उन्होंने बतौर रेडियो आर्टिस्ट भी काम किया और कई वर्षों तक रेडियो से जुड़े रहे. थिएटर में सक्रिय असरानी के दोस्तों ने उनके लिए 'जूलियस सीजर' और 'अब के मोय उबारो' नाम के दो नाटक किए, जिनकी कमाई से असरानी मुंबई पहुंचे.
हिंदी सिनेमा के महान कलाकार, हास्य अभिनय के बेताज बादशाह, जयपुर के बेटे श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Diya Kumari (@KumariDiya) October 20, 2025
अपने पांच दशकों से भी अधिक लंबे करियर में असरानी जी ने 350 से अधिक फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।
ईश्वर… pic.twitter.com/AKXln7fcMk
पढ़ें. कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार
ऋषिकेश मुखर्जी ने दिखाई राह : साल 1962 में असरानी सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे. फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी और किशोर साहू के सुझाव पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे में दाखिला लिया और 1966 में स्नातक होकर निकले. असरानी ने 1967 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म से की, जिसमें उनके साथ नई अभिनेत्री वहीदा थीं. इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में रोल मिला, जिसमें बिश्वजीत, नैना साहू, हेलन और राजेंद्र नाथ जैसे सितारे थे.
पढ़ें. पूर्व मंत्री मदन कौर का निधन, गहलोत समेत कांग्रेस नेताओं ने जताया दुख
डिप्टी सीएम बैरवा ने दी श्रद्धांजलि : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एक्स पर लिखा कि प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य अभिनय के उत्कृष्ट कलाकार, गुलाबी नगरी जयपुर के बेटे गोवर्धन असरानी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. अपने पांच दशकों से भी अधिक लंबे करियर में उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. उन्होंने प्रार्थना की है कि ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों के अलावा उनके प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभिनेता असरानी के निधन पर गहरा दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.
पढ़ें. दिग्गज जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, पश्चिमी राजस्थान में गहरा शोक