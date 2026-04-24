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'किसकी जेब में है?', 'धुरंधर 2' की सक्सेस पर 1 करोड़ रु बोनस मिलने की खबर पर बोले राकेश बेदी

राकेश बेदी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर खुलकर बोला है कि उन्हें 1 करोड़ रुपये बोनस मिला है या नहीं.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 12:06 PM IST

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हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा के लिए एक इतिहास बन चुकी है. फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी ऑडियंस को भी खूब एंटरटेन किया है. फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है और अपने बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर अपने 50 दिन पूरे कर लेगी. रणवीर सिंह के हमजा अली मजारी से अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल समेत एक-एक किरदार ने फिल्म में जान फूंकी है. फिल्म का एक किरदार जमील, जिसके एक्टर राकेश बेदी ने निभाया है, ने भी लोगों को खूब एंटरटेन किया है. अब राकेश बेदी को लेकर एक शानदार खबर सामने आ रही है. उन्हें फिल्म में अपने किरदार के लिए 50 लाख रुपये मिले थे और अब कहा जा रहा है कि मेकर्स ने उनके काम को देकर बड़ा सरप्राइज दिया है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही फिल्म धुरंधर 2 बहुत जल्द भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बाहुबली 2 और तीसरी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी. धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. बस यह आमिर खान की दंगल से पीछे है. अब बात करेंगे कि फिल्म में जमील जमाली का रोल करने वाले राकेश बेदी को मेकर्स ने आखिर क्यों और क्या सरप्राइज दिया है.

दरअसल, मेकर्स ने राकेश के काम से खुश होकर उन्हें एक करोड़ रुपये का बोनस दिया है. खबरों की मानें तो राकेश के इस रोल ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और उनका डायलॉग 'मेरा बच्चा है तू' सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो राकेश बेदी को इस फिल्म के लिए बतौर फिल्म महज 50 लाख रुपये ही मिले थे. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य धर उनके पार्टनर लोकेश धर ने राकेश को 1 करोड़ रुपये का चेक दिया है.

राकेश बेदी ने बताई सच्चाई

राकेश बेदी एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं, 'मैंने सुना है कि खबरों में कहा जा रहा है और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद प्रोडक्शन हाउस ने मुझे 1 करोड़ रुपये बोनस दिया है. तो भैया वो कहां पड़ा है, किसके घर में रखा है, किसकी जेब में है? मुझे बता दो यार, कहां किसने गाड़ कर रखा है, ताकि मैं जाकर ले लूं, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो अभी तक आया नहीं है. अगर आ गया तो मैं बता दूंगा और जरूरी नहीं है कि बताऊं भी, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला है. अगर आप दिलवा सकते हो तो प्लीज दिलवा दो.

तकरीबन 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में फिल्म की कमाई 1200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. जबकि फिल्म के पहले पार्ट ने 1350.83 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

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