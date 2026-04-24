ETV Bharat / entertainment

'किसकी जेब में है?', 'धुरंधर 2' की सक्सेस पर 1 करोड़ रु बोनस मिलने की खबर पर बोले राकेश बेदी

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा के लिए एक इतिहास बन चुकी है. फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी ऑडियंस को भी खूब एंटरटेन किया है. फिल्म अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है और अपने बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर अपने 50 दिन पूरे कर लेगी. रणवीर सिंह के हमजा अली मजारी से अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल समेत एक-एक किरदार ने फिल्म में जान फूंकी है. फिल्म का एक किरदार जमील, जिसके एक्टर राकेश बेदी ने निभाया है, ने भी लोगों को खूब एंटरटेन किया है. अब राकेश बेदी को लेकर एक शानदार खबर सामने आ रही है. उन्हें फिल्म में अपने किरदार के लिए 50 लाख रुपये मिले थे और अब कहा जा रहा है कि मेकर्स ने उनके काम को देकर बड़ा सरप्राइज दिया है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही फिल्म धुरंधर 2 बहुत जल्द भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बाहुबली 2 और तीसरी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी. धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है. बस यह आमिर खान की दंगल से पीछे है. अब बात करेंगे कि फिल्म में जमील जमाली का रोल करने वाले राकेश बेदी को मेकर्स ने आखिर क्यों और क्या सरप्राइज दिया है.

दरअसल, मेकर्स ने राकेश के काम से खुश होकर उन्हें एक करोड़ रुपये का बोनस दिया है. खबरों की मानें तो राकेश के इस रोल ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और उनका डायलॉग 'मेरा बच्चा है तू' सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो राकेश बेदी को इस फिल्म के लिए बतौर फिल्म महज 50 लाख रुपये ही मिले थे. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य धर उनके पार्टनर लोकेश धर ने राकेश को 1 करोड़ रुपये का चेक दिया है.