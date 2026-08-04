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Kishore Kumar 97th Birth Anniversary: क्या आपको भी लगता है कि ये पॉपुलर गाने किशोर कुमार ने गाए हैं?

उन्होंने कसम खाई थी कि वे राजेंद्र कुमार की किसी भी फिल्म के लिए कभी नहीं गाएंगे. इसलिए, उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा, 'मैं तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा अमित इस फिल्म के लिए बिल्कुल सही रहेगा.' इसके बाद, पूरे म्यूजिक एल्बम की जिम्मेदारी अमित कुमार को मिल गई.

'याद आ रही है' राहुल रवैल की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'लव स्टोरी' 1981 में रिलीज हुई थी. इसी फिल्म से प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया था. कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके पुराने दोस्त किशोर कुमार इस फिल्म के सभी गाने गाएं. लेकिन, किशोर कुमार राजेंद्र कुमार से नाराज थे क्योंकि पिछली एक फिल्म में राजेंद्र कुमार ने उनका एक गाना हटा दिया था.

'बड़े अच्छे लगते हैं' यह गाना 1976 में रिलीज हुई तरुण मजूमदार की सदाबहार रोमांटिक फिल्म 'बालिका वधू' के हिंदी वर्शन में था. इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर और रजनी शर्मा ने काम किया था. इसी फिल्म में 'बड़े अच्छे लगते हैं' गाना आया था. यह एक ऐसा गाना है जो आज भी लोगों की ज़ुबान पर है. इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया था. यह गाना अमित कुमार ने गाया था. हालांकि, पहली बार सुनने पर कई लोगों को लगा कि आवाज किशोर कुमार की है. यह गाना अमित कुमार के करियर के अहम पड़ावों में से एक है.

असल में, महान गायक किशोर कुमार के सबसे बड़े बेटे अमित कुमार का गाने का अंदाज और आवाज का लहजा काफी हद तक उनके पिता जैसा ही है. यही वजह है कि आज भी कई लोग गलती से उनके कई सुपरहिट गानों को किशोर कुमार का गाना समझ बैठते हैं. किशोर कुमार की 97वीं जयंती के मौके पर, आइए उन गानों को याद करते हैं जो आज भी सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे किशोर कुमार ने ही गाए हों.

अमित कुमार के सिंगिंग करियर को संवारने में मशहूर और बहुमुखी गायक किशोर कुमार का योगदान बहुत अहम था. हालांकि, वे एक बहुत सख्त टीचर के तौर पर जाने जाते थे. जब भी अमित कुमार जरा भी बेसुरा गाते, तो वे तुरंत पकड़ लेते थे. इसके अलावा, जब उन्हें अमित की गायकी सच में पसंद आती थी, तब भी वे कभी खुलकर तारीफ नहीं करते थे. बल्कि, वे बस एक गंभीर "हम्म" कहते और चुप हो जाते थे.

हैदराबाद: किशोर कुमार को गुजरे लगभग चार दशक हो गए हैं. आज (4 अगस्त) इस महान दिग्गज गायक की 97वीं जयंती है. उन्होंने संगीत की दुनिया को कई सुपरहिट गाने दिए हैं. वहीं, अपने बेटे अमित कुमार की भी जिंदगी को भी संवारने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी.

'रोज रोज आंखों तले'

1986 की फिल्म 'जीवा' के इस मशहूर रोमांटिक गाने को गाने का मौका अमित कुमार को कैसे मिला, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है. अमित कुमार ने कई इंटरव्यू में इस गाने को पाने के असली कारण का जिक्र किया है. शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन ने इस गाने को सिर्फ आशा भोंसले की आवाज में एक सोलो गाने के तौर पर प्लान किया था. लेकिन फिल्म के लीड एक्टर संजय दत्त ने जोर दिया कि इस गाने में मेल वॉयस (आदमी की आवाज) भी होनी चाहिए.

स्क्रीन पर अपने किरदार की भावनाओं को दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी था. जाहिर है, मेल वॉयज के लिए पंचम-दा की पहली पसंद उनके करीबी दोस्त किशोर कुमार थे. लेकिन उस समय फिल्म के प्रोड्यूसर राज एन. सिप्पी बहुत कम बजट में काम कर रहे थे. किशोर कुमार जैसे बड़े स्टार की फीस देना प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं थी. इस तरह आखिरकार यह गाना अमित कुमार को मिला.

'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा'

फिल्म 'बातों बातों में' (1979) का मशहूर पॉपुलर रोमांटिक गाना 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा' अमित कुमार को गाने का मौका मिला. यह मौका उन्हें संगीतकार राजेश रोशन की टैलेंट को पहचानने की काबिलियत और निर्देशक बसु चटर्जी की असलियत दिखाने की पसंद की वजह से मिला.

इस फिल्म में, एक्टर अमोल पालेकर ने एक आम ऑफिस कर्मचारी और शर्मीले प्रेमी का किरदार निभाया था. संगीतकार राजेश रोशन को लगा कि इस किरदार के लिए किशोर कुमार जैसे स्टार की आवाज के बजाय, किसी युवा और नए गायक की फ्रेश आवाज ज्यादा सही रहेगी.

अमित कुमार की आवाज में सादगी और सहजता का एक खास गुण था. इससे पहले, 1978 में फिल्म 'खट्टा मीठा' में अमोल पालेकर के लिए अमित कुमार का गाया गाना 'रोल रोल से जिंदगी' जबरदस्त हिट हुआ था. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन को यकीन था कि जब अमित कुमार की आवाज, अमोल पालेकर की जमीन से जुड़ी और आम लोगों से जुड़ने वाली छवि के साथ मिलेगी, तो स्क्रीन पर कमाल का जादू पैदा होगा. इसलिए, उन्होंने किसी और के बारे में सोचे बिना ही फिल्म के मुख्य गानों के लिए सीधे अमित कुमार को चुना.

आशा भोंसले के साथ गाए गाने के अलावा, अमित कुमार को इस फिल्म में लता मंगेशकर के साथ एक और सुपरहिट गाना 'उठे सबके कदम तारा राम पम पम' गाने का मौका भी मिला. ये दोनों ही गाने आज भी सुनने वालों के दिलों पर राज करते हैं.

'कह दो कि तुम हो मेरी वरना'

फिल्म 'तेजाब' का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर एन. चंद्रा ने किया था. इस रोमांटिक डुएट गाने 'कह दो कि तुम हो मेरी वरना' शानदार संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था. इसके बोल गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे थे. अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने को अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया था. उस साल, अनुराधा पौडवाल ने इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था.

असल में, 1987 में किशोर कुमार के निधन के बाद, बॉलीवुड को एक ऐसे दमदार और जोशीले प्लेबैक सिंगर की तलाश थी जिसकी आवाज युवा स्टार्स पर जंचे. उस समय, अनिल कपूर की आवाज बनकर अमित कुमार बहुत मशहूर हो गए. मित कुमार की आवाज की गहराई और रोमांटिक अंदाज, अनिल कपूर की डैशिंग और जिंदादिल पर्सनैलिटी के साथ बहुत अच्छे से मेल खाता था. नतीजतन, अमित कुमार ने 'लखन', 'खेल', 'जमाई राजा' और 'किशन कन्हैया' जैसी कई फिल्मों में अनिल कपूर के लिए प्लेबैक सिंगिंग की.