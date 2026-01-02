ETV Bharat / entertainment

तलाक के 4 साल बाद कीर्ति कुल्हारी को मिला नया प्यार, वीडियो शेयर कर लगाई रिश्ते पर मुहर, देखें

'पिंक' एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने अपने लव पार्टनर के साथ एक प्यारा-सा वीडियो शेयर किया है.

Kirti Kulhari
कीर्ति कुल्हारी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 1:53 PM IST

हैदराबाद: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने नए साल के मौके पर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है. एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने एक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने फैंस को नए साल की बधाई दी, बल्कि अपने रिश्ते को भी पब्लिक किया है.

काफी अटकलों के बाद, उरी कीर्ति कुल्हारी ने आखिरकार राजीव सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप की पुष्टि कर दी है. तलाक के 4 साल बाद उन्होंने अपने रिश्ते को पल्बिक किया है. उनके डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले पिछले साल (2025) नवंबर में सुर्खियों में आई थीं. और अब, इस कीर्ति ने एक प्यारे से वीडियो के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है.

शुक्रवार रात 1 बजे के आसपास लवबर्ड्स ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों और छोटे वीडियो की एक रील पोस्ट की है, जिसमें कार में ली गई एक प्यारी सी सेल्फी से लेकर उन सभी खास पलों की झलकियां तक शामिल हैं, जिसे उन्होंने एक साथ मिलकर बिताए हैं.

इस रील को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा है, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2026 सभी को.' इस पोस्ट पर शोभिता धुलिपाला का रिएक्शन आया है. इस प्यारे से वीडियो पर शोभिता ने लाल दिल वाला इमोजी छोड़ा है.

कौन है है राजीव सिद्धार्थ?
झारखंड के धनबाद के रहने वाले राजीव सिद्धार्थ का जन्म 11 अप्रैल, 1986 को हुआ था. उनकी उम्र 39 साल है. अभिनेता इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हैं और वर्तमान में उनके 107 हजार फॉलोअर्स हैं. राजीव सिद्धार्थ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' और 'आश्रम' जैसे पॉपुलर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं. उन्हें जी5 की फिल्म 'लव, सितारा' में शोभिता धुलिपाला के साथ भी देखा गया था.

4 साल पहले कीर्ति कुल्हारी ने इस शख्स से लिया था तलाक
क्या आपको पता है कि कीर्ति कुल्हारी की पहले भी शादी हो चुकी है? उन्होंने अभिनेता साहिल सहगल से शादी की थी. दोनों की मुलाकात एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी और कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने 2016 में शादी कर ली थी.

शादी के 5 साल बाद, कीर्ति ने 1 अप्रैल, 2021 को साहिल से अलग होने का फैसला सुनाया. इंस्टाग्राम पर पिंक एक्ट्रेस ने अपने पति साहिल से तलाक का एलान करते हुए कहा था कि उनका तलाक 'कागजों पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में' हो रहा है.

