'किंग' की रिलीज डेट आउट, क्रिसमस 2026 पर एक्शन के साथ दहाड़ेंगे शाहरुख खान, देखें धांसू टीजर

शाहरुख ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर एक धांसू टीजर भी जारी किया है. फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होगी.

King Release Date Out Shah Rukh khan ready to roar
किंग की रिलीज डेट आउट (SCreen Grab)
Published : January 24, 2026 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग की रिलीज डेट का इंतजार खत्म हो गया है. शाहरुख खान के बर्थडे पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ थी और इसके बाद से फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा था . शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर आकर फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार खत्म कर दिया है. शाहरुख ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर एक धांसू टीजर भी जारी किया है. फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होगी.

कब रिलीज होगी किंग?

शाहरुख खान ने आज 24 जनवरी को फिल्म किंग की रिलीज डेट का एलान किया है. शाहरुख ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म किंग का एक एक्शन टीजर जारी किया है और जिसमें वह बर्फीली पहाड़ी में दिख रहे हैं. इसी के साथ शाहरुख का चेहरा खून से लथपथ हो रहा है और वह विलेन को पंच मारते दिख रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट की बात करें को किंग 24 दिसंबर 2026 में रिलीज होगी. यानी इस क्रिसमस पर फिल्म किंग बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है. इस पोस्ट को शेयर कर शाहरुख खान ने लिखा है, किंग 24.12.2026 को दहाड़ने के लिए तैयार है. अब शाहरुख के फैंस के बीच किंग रिलीज डेट से हल्ला मचने वाला है.

रिपोर्ट्स की मानें तो, इस फिल्म से शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. वहीं, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर रोमांस करते दिखेंगे. इनके अलावा फिल्म में अभय वर्मा, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल समेत कई बेहतरीन कलाकार हैं. अफवाहें यह भी हैं कि रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय और करणवीर मल्होत्रा ​​फिल्म का हिस्सा होंगे. फिल्म का निर्देशन पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है.

संपादक की पसंद

