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'कातिल नहीं...आशिक हूं', 'किंग' के नए पोस्टर में दिखा शाहरुख खान का किलर-रोमांटिक लुक, फैंस बोले- ये तो फायर है

'किंग' से शाहरुख खान का धांसू पोस्टर आउट ( Film Poster )

हैदराबाद: शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग को लेकर बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसलिए किंग खान अपनी फिल्म से बार-बार अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और दर्शकों को याद दिला रहे हैं कि यह फिल्म कब रिलीज होगी. इस कड़ी में शाहरुख खान ने अपने फैंस को एक बार फिर फिल्म से अपडेट किया है. आज 27 अक्टूबर को शाहरुख ने फिल्म किंग से अपना नया और किलर लुक धांसू पोस्टर शेयर किया है. सबसे अहम बात यह है कि किंग के पोस्टर से ज्यादा इस पोस्ट के कैप्शन पर लोगों का ज्यादा ध्यान जाने वाला है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस पोस्ट के कैप्शन में.

'कातिल नहीं आशिक हूं'

शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किंग से नया पोस्टर शेयर कर अपने फैंस को सुबह-सुबह खुश कर दिया है. किंग का नया पोस्टर शेयर कर शाहरुख इसके कैप्शन में लिखते है, 'आज फिर याद आया, कातिल नहीं... आशिक हूं'. शाहरुख खान का यह कैप्शन एक्टर की फिल्म 'बादशाह' के टाइटल सॉन्ग 'बादशाह' की याद दिलाता है, जिसकी शुरुआत इन्हीं लफ्जों से होती है. गाना कुछ इस प्रकार है, 'आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, सबके दिलों में शामिल भी हूं'. लेकिन शाहरुख यहां बताना चाह रहे हैं कि पहले वह आशिक और कातिल दोनों थे और अब उन्हें याद आया कि सिर्फ अब आशिक हैं.. कातिल नहीं. क्या है किंग के नए पोस्टर में?