ETV Bharat / entertainment

'किंग' को ग्लोबली रिलीज करेगी दुबई की ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, शाहरुख खान को लेकर कही ये बातें

किंग ग्लोबल रिलीज ( Song Screen Grab )

हैदराबाद: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'किंग' को फार्स फिल्म द्वारा 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा. फिल्म किंग को रेड चिलीज प्रोडक्शन के बैनर तले मार्कफ्लिक्स पिक्चर्स संग प्रोड्यूस किया गया है. बता दें कि किंग शाहरुख खान और फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद की पठान की जबरदस्त सफलता के बाद देखी जाने वाली मच अवेटेड रियूनियन है.

इस ऐलान पर फार्स फिल्म के चेयरमैन मिस्टर गोलचिन ने कहा, 'शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को बिग स्क्रीन पर लाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. इस खास फिल्म को रिलीज करने का मौका मिलना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को दर्शकों तक पहुंचाने का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं. शाहरुख खान एक ग्लोबल आइकॉन हैं और उनका सिनेमैटिक इनफ्लुएंस किसी एक देश तक सीमित नहीं है. ऐसे में 'किंग' को सिल्वर स्क्रीन पर लाना हमारी पूरी टीम के लिए सम्मान और गर्व की बात है. हम चाहते हैं कि इस सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म की रिलीज दर्शकों के लिए एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बने, जिसकी याद उनके साथ लंबे समय तक बनी रहे'.