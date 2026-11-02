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'किंग' सॉन्ग 'तू मिल जाए' X रिएक्शन: शाहरुख खान का 61वें बर्थडे पर तोहफा, फैंस बोले- मास्टरपीस, 9 घंटे में 5M व्यूज

किंग सॉन्ग 'तू मिल जाए' X रिएक्शन ( Song Screen Grab )

हैदराबाद: शाहरुख खान ने अपने अपने 61वें बर्थडे पर फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग से बड़ा तोहफा दिया है. शाहरुख ने बीती रात को एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग से पहला गाना तू मिल जाए रिलीज किया है. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सुपरहिट केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. सॉन्ग तू मिल जाए को देखने के बाद दर्शकों को एक एक बार फिर पठान के सॉन्ग बेशरम रंग की याद आ रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस उन्हें बर्थडे विश करने के साथ-साथ गाने पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.

सॉन्ग तू मिल जाए