'किंग' सॉन्ग 'तू मिल जाए' X रिएक्शन: शाहरुख खान का 61वें बर्थडे पर तोहफा, फैंस बोले- मास्टरपीस, 9 घंटे में 5M व्यूज
शाहरुख खान की फिल्म किंग से पहला गाना उनके 61वें बर्थडे पर बीती रात को रिलीज गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 9:42 AM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान ने अपने अपने 61वें बर्थडे पर फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग से बड़ा तोहफा दिया है. शाहरुख ने बीती रात को एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग से पहला गाना तू मिल जाए रिलीज किया है. गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सुपरहिट केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. सॉन्ग तू मिल जाए को देखने के बाद दर्शकों को एक एक बार फिर पठान के सॉन्ग बेशरम रंग की याद आ रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस उन्हें बर्थडे विश करने के साथ-साथ गाने पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.
सॉन्ग तू मिल जाए
सॉन्ग तू मिल जाए फुल रोमांटिक सॉन्ग है, जिसमें एक बार फिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की हॉट केमिस्ट्री ने जबरदस्त तड़का लगाया है. गान को अरिजीत सिंह के साथ मधुबंती बाग्ची ने गाया है. साथ ही इंग्लिश सिंगर एड शीरिन ने भी अपनी आवाज में खूबसूरत लाइनें गाई है. गाने को बोल कुमार ने लिखे हैं और सचिन-जिगर ने म्यूजिक दिया है. सॉन्ग में शाहरुख और दीपिका शानदार कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सॉन्ग तू मिल जाए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में शूट हुआ है.
Its time for the world to meet the King of Romance. Tu Mil Jaaye- Song Out Now. KING in cinemas 24.12.2026 #King #HappyBirthdaySRK https://t.co/sALjGHuslR— স্পর্শ গিরি (@CineBuff2003) November 1, 2026
Arijit Singh and Ed Sheeran's 2nd collab song 'tu mil jaaye' in king movie sounds so good. It is a chartbuster for sure🫰🎙️♥️ https://t.co/umZJaKZvh4— Arijit singh👑 (@Semranrass1) November 1, 2026
I sincerely apologize from the bottom of my heart. “Tu Mil Jaye” is an absolute masterpiece. I’ve already listened to the leaked clip at least 50 times, and honestly, I’m completely in love with this song. ❤️ Ed Sheeran part is totally banger 🔥🔥🔥 Sureshot chartbuster song. https://t.co/7sJtAazIi3— SLR (Movie Lover) (@buntylovekohli) November 1, 2026
तू मिल जाए सॉन्ग X रिएक्शन
किंग का गाना तू मिल जाए रिलीज होते ही शाहरुख खान के फैंस के बीच छा गया है. एक्स हैंडल पर लोग गाने को शानदार बता रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, मैं तह दिल से माफी मांगता हूं. तू मिल जाए गाना सच में मास्टरपीस है. मैंने लीक क्लिप में इस गाने को 50 बार सुना था. मुझे इस गाने से प्यार हो गया है. एड शीरीन ने गाने में जान ही डाल दी है. दूसरा फैन लिखता है, सैफायर के बाद अरिजीत और एड शीरीन की सिंगिंग जोड़ी ने फिर धमाल मचा दिया है. यह गाना चार्टबस्टर होने वाला है. तीसरे यूजर ने लिखा है, मुझे इस गाने में पठान के गाने बेशरम रंग वाली वाइब्स आ रही है. एक फैन लिखता है, बर्थडे पर किंग से शानदार तोहफा देने के लिए धन्यवाद किंग खान'.
Tu Mil JAAYE Song from #KING #SRK BIRTHDAY SPECIAL❤🔥 https://t.co/l4T7tRDhhQ— ItsVishhnu (@ItsVishhnu) November 1, 2026
my favorite part of tu mil jaaye <3 https://t.co/8NlfbK0zYg— ashu (@jungleebillix) November 1, 2026
Part 2 Tu Mil Jaaye https://t.co/dG7e53Pwmy— SRK MEDIA 🎞️ (@WoToHaiAlbela) November 1, 2026
किंग के बारे में
बता दें, फिल्म किंग का निर्देशन पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है. यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर, अरशद वारसी और अभिषेक बच्चन समेत दर्जनों एक्टर्स नजर आने वाले हैं. किंग आगामी 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की फिल्म प्रोडक्श कंपनी रेड चिलीज के तहत हुआ है और किंग खान की पत्नी गौरी खान ने इसे प्रोड्यूस किया है.