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'किंग' वाली दिवाली: शाहरुख खान की फिल्म पर बने प्लेइंग कार्ड्स हुए लॉन्च, फैंस को मिला खास तोहफा

शाहरुख खान ( Song Screen Grab )

हैदराबाद: शाहरुख खान की फिल्म किंग को लेकर दुनियाभर में फैंस का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म किंग का पहला गाना, जो कि रोमांटिक है, तू मिल जाए रिलीज हुआ. सॉन्ग पर 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. गाने में शाहरुख-दीपिका की जोड़ी ने एक बार फिर धमाल मचा दिया है. इस बीच शाहरुख के फैंस के लिए गुडन्यूज है. अब फैंस फिल्म के ऑफिशियल आर्टवर्क वाले लिमिटेड एडिशन प्लेइंग कार्ड डेक के साथ 'किंग की दिवाली' मना सकते हैं. कैसे चलिए जानते हैं.

शाहरुख खान की फिल्म किंग अपनी रिलीज से पहले दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह बनाए हुए है. फैंस बेसब्री से 24 दिसंबर 2026 को फिल्म के रिलीज होने की उल्टी गिनती गिन रहे हैं.

फिल्म से जुड़ी एक्साइटमेंट को और ऊपर ले जाते हुए और इसे फैंस के लिए असली किंग की दिवाली बनाते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बॉन्स प्लेइंग कार्ड का स्पेशल वीडियो शेयर किया है. इसके साथ एक एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से फैंस के बीच खुशी की लहर देखने मिल रही है.