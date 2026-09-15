नहीं टलेगी 'किंग' की रिलीज डेट, SRK ने किया कंफर्म, सुनाया फिल्म का डायलॉग, बताया कैसी लगी दोनों 'धुरंधर'
Ask Me Anything ऑनलाइन सेशन में शाहरुख खान ने फैंस से फिल्म किंग से जुड़ी ढेर सारी बातें कीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म किंग से खूब चर्चा में हैं. 'किंग खान' के फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. शाहरुख पूरे तीन साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. 'बादशाह' को दिसंबर 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'डंकी' में देखा गया था. उसके बाद से वह फिल्म 'किंग' की तैयारी में जुटे हैं, जो दिसंबर 2026 में रिलीज होगी. साल की शुरुआत में 'किंग' का टीजर आने के बाद शाहरुख के फैंस की बेचैनी बढ़ गई थी. बीच-बीच में खबर में आई थी कि दिसंबर 2026 में एवेंजर्स: डूम्सडे रिलीज होने की वजह से किंग की रिलीज डेट आगे-पीछे हो सकती है. लेकिन अब शाहरुख खान ने क्लियर कर दिया है 'किंग' अपनी तय रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. दरअसल, शाहरुख खान एक्स हैंडल पर AskMeAnything सेशन के तहत फैंस से जुड़े और वहां एक फैन ने 'किंग' की रिलीज डेट के बारे में पूछ लिया.
Pehle to Baap hi ayega beta!!! https://t.co/dwhCSx0DPP— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
कब रिलीज होगी किंग?
अभी नामक इस फैन ने आज 15 सितंबर को शाहरुख खान से एक्स हैंडल पर लाइव पूछा, 'सर, किंग का कुछ अपडेट दो..3 साल पहले लास्ट मूवी देखी थी आपकी थिएटर में, और कितना तरसाओगे एक ट्रेलर के लिए? इस फैन के सवाल के जवाब ने बता दिया कि 'किंग' की रिलीज डेट बदली नहीं है. शाहरुख ने अपने इस फैन को जवाब में लिखा है, 'अब पिक्चर ही देखो ना.. तरसा नहीं रहा अच्छी वाली बना रहा हूं कि दिल को तसल्ली मिले, सब आएगा 24 दिसंबर से पहले'. किंग से जुड़ा एक और सवाल एक फैन ने पूछा. 'दीपिका और रानी के साथ एक बार फिर साथ में काम करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? इस पर शाहरुख लिखते हैं, 'हमेशा से अच्छा, अपने इन दोस्तों के साथ काम करना हमेशा से अच्छा रहा है'.
एक फैन ने लिखा, 'सर किंग के कुछ डायलॉग बताइए? आपसे सुनने के लिए हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. दिसंबर अभी बहुत दूर है. इस पर शाहरुख जवाब देते हैं, सभी के लिए पहली बार कोशिश कर रहा हूं... और फिर जाऊंगा, शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए'.
Trying it first time for everyone....and then will go. Thanks everyone for being around love u all https://t.co/EZ3KEhWpLd pic.twitter.com/vk5bVLiY9H— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
'किंग' का सुनाया डायलॉग
शाहरुख खान ने फिल्म किंग का डायलॉग भी सुनाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, 'फिल्म की रिलीज से पहले डायलॉग कुछ इस तरह है, पिक्चर अभी बाकी है किंग अकेला काफी है'.
एक और लिखता है. भाऊ शाहरुख रशियन एक्ट्रेस के साथ फिल्म करो ना. शाहरुख जवाब में कहते हैं, ऐसी विनती पहली बार सुनी है'. एक यूजर पूछता है, 'सर अबराम पहले डूम्सडे देखेगा या किंग? इस पर शाहरुख कहते हैं, पहले तो बाप ही आएगा बेटा'. बता दें, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 39वीं फिल्म एवेंजर्स: डूम्सडे 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 2026 के बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश में से एक बड़ा फेस-ऑफ है.
The best ever. It's lovely always to work with my best friends https://t.co/ww9Gcae6zN— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
Had a few injuries while shooting so had to start stop many times but now all broken is fixed...and nearly all done...so all good— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
Happy Ganapati please pray for King for all of us. Thanks https://t.co/lT1DnjGC4g— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
Ab picture hi dekho na! Tarsa nahi raha join acchhi wali bana raha hoon....ke Dil ko tasalli mile....Sab ayega...24th Dec se pehle. https://t.co/ysRYdgMFRP— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
शाहरुख खान ने देखी दोनों धुरंधर
वहीं, एक फैन ने रणवीर सिंह स्टारर मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के बारे में पूछा. इस फैन ने पूछा, 'क्या आपने धुरंधर देख ली? इस पर शाहरुख खान ने लिखा है, दोनों पार्ट्स बहुत प्यारे हैं. पूरी टीम ने फनटेस्टिक काम किया है'.
Loved both the parts....fantastic by the whole team!!! https://t.co/srC86fcNTK— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026
आखिर में, शाहरुख खान ने अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं और बताया कि उनकी फैमिली ने कैसे विसर्जन किया. आखिर में शाहरुख ने अपने फैंस को अलविदा कहा और सभी को गणेश चतुर्थी एक बार फिर शुभकामनाएं दीं.