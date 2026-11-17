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कियारा-सिद्धार्थ की बेटी सरायाह की पहली झलक, नन्ही राजकुमारी को प्रोटेक्ट करते दिखा 'शेरशाह' कपल

कियारा-सिद्धार्थ ( IANS )

हैदराबाद: कियारा आडवाणी इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का आनंद ले रही हैं. हाल ही में इस जोड़े को जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया है. लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है इस जोड़ी की बेटी की झलक.

सोशल मीडिया पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नया वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में कियारा और सिद्धार्थ को जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ अपने बेटी सरायाह को गोद में लिए दिख रहे हैं. कैमरे से बचाने के लिए कपल ने अपनी बेटी एक जैकेट से कवर कर रखा है. इस बीच बेबी सरायाह की एक झलक देखने को मिलती है. तभी कियारा अपनी बेटी को जैकेट से कवर कर देती है.

बता दें, सोमवार, 16 नवंबर को कियारा आडवाणी ने अपने बेबी शावर की एक छोटी-सी झलक दिखाई थी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटा केक का फोटो शेयर किया था, जिसे फूलों से सजाया गया था. इस तस्वीर के जरिए फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कपल को लड़का होगा या लड़की. दरअसल, केक को नीले और बैगनी कलर के फूलों से सजाया गया था. इन फूलों में एक पिंक कलरा का फूल था, जिसने फैंस के बीच यह बज बना दिया कि क्या इस बार भी कियारा लड़की को जन्म देंगी? हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि लड़का हो या लड़की, बच्चा बस स्वस्थ होना चाहिए. कियारा आडवाणी का पोस्ट (Instagram)