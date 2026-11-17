कियारा-सिद्धार्थ की बेटी सरायाह की पहली झलक, नन्ही राजकुमारी को प्रोटेक्ट करते दिखा 'शेरशाह' कपल
बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी बेटी के साथ जयपुर में स्पॉट किया गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: कियारा आडवाणी इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का आनंद ले रही हैं. हाल ही में इस जोड़े को जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया है. लेकिन जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है इस जोड़ी की बेटी की झलक.
सोशल मीडिया पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नया वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में कियारा और सिद्धार्थ को जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ अपने बेटी सरायाह को गोद में लिए दिख रहे हैं. कैमरे से बचाने के लिए कपल ने अपनी बेटी एक जैकेट से कवर कर रखा है. इस बीच बेबी सरायाह की एक झलक देखने को मिलती है. तभी कियारा अपनी बेटी को जैकेट से कवर कर देती है.
बता दें, सोमवार, 16 नवंबर को कियारा आडवाणी ने अपने बेबी शावर की एक छोटी-सी झलक दिखाई थी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटा केक का फोटो शेयर किया था, जिसे फूलों से सजाया गया था. इस तस्वीर के जरिए फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कपल को लड़का होगा या लड़की.
दरअसल, केक को नीले और बैगनी कलर के फूलों से सजाया गया था. इन फूलों में एक पिंक कलरा का फूल था, जिसने फैंस के बीच यह बज बना दिया कि क्या इस बार भी कियारा लड़की को जन्म देंगी? हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि लड़का हो या लड़की, बच्चा बस स्वस्थ होना चाहिए.
पिछले महीने कियारा और सिद्धार्थ ने अपने बेबी सरायाह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और फैंस को बताया कि वह दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. तस्वीर को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा, 'एक बार फिर सबसे बेहतरीन उपहार पाकर हम धन्य हो गए हैं. हमारा दिल प्यार और कृतज्ञता से भरा हुआ है.'
इस एलान के बार यह जोड़ा करण जौहर के चैट शो करण विद कॉफी सीजन 9 में नजर आया. इस दौरान कियारा को बेबी बंप के साथ देखा गया. शो के दौरान कियारा ने अपने मां बनने के अनुभव को भी साझा किया था.
उन्होंने शुरुआती कुछ मुश्किल महीनों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जी मिचलाने और हार्मोनल बदलावों की वजह से वह दौर काफी कठिन हो गया था. उन्होंने कहा, "शुरुआती तीन महीने बहुत मुश्किल थे. उस दौरान जी मिचलाने की समस्या होती है, शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है."