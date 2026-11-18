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बेटी का वीडियो वायरल होने के बाद कियारा-सिद्धार्थ ​​का आया बयान, बोले- प्लीज चेहरे को...

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ ( IANS )

हैदराबाद: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में ​​एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे, जहां उनकी बेटी सरायाह की पहली झलक देखने को मिली थी. बेटी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कपल ने बयान जारी कर प्राइवेसी की अपील की है. कई पैपराजी अकाउंट ने बच्ची की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद कपल ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे उसकी पहचान छिपाए बिना इन तस्वीरों को शेयर न करें.

बेबी सरायाह की तस्वीरें और वीडियो होने के बाद, स्टार कपल ने एक स्टेटमेंट शेयर किया और सोशल मीडिया पेजों से रिक्वेस्ट की कि वे उनकी बेटी की प्राइवेसी का सम्मान करें और उसका चेहरा दिखाने से बचें.

स्टेटमेंट में लिखा था, "हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है: अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी की बेटी का वीडियो अपने पेज/पोर्टल पर शेयर या पोस्ट करने से बचें, तो हम सच में इसकी तारीफ करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं, तो प्लीज चेहरे को इमोटिकॉन से ढक लें. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें और उनकी बात मानें. आपकी समझ और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद." यह रिक्वेस्ट ऐसे समय में आई है जब कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं. कपल ने अपनी बेटी सरायाह को ज्यादातर पब्लिक की नजरों से दूर रखा है और अपनी फैमिली लाइफ की डिटेल्स शेयर करने में सावधानी बरती है.