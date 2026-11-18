बेटी का वीडियो वायरल होने के बाद कियारा-सिद्धार्थ का आया बयान, बोले- प्लीज चेहरे को...
एयरपोर्ट से बेटी का वीडियो वायरल होने के बाद कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पैप्स से रिक्वेस्ट की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 7:15 PM IST
हैदराबाद: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे, जहां उनकी बेटी सरायाह की पहली झलक देखने को मिली थी. बेटी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कपल ने बयान जारी कर प्राइवेसी की अपील की है. कई पैपराजी अकाउंट ने बच्ची की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद कपल ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे उसकी पहचान छिपाए बिना इन तस्वीरों को शेयर न करें.
बेबी सरायाह की तस्वीरें और वीडियो होने के बाद, स्टार कपल ने एक स्टेटमेंट शेयर किया और सोशल मीडिया पेजों से रिक्वेस्ट की कि वे उनकी बेटी की प्राइवेसी का सम्मान करें और उसका चेहरा दिखाने से बचें.
स्टेटमेंट में लिखा था, "हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है: अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बेटी का वीडियो अपने पेज/पोर्टल पर शेयर या पोस्ट करने से बचें, तो हम सच में इसकी तारीफ करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं, तो प्लीज चेहरे को इमोटिकॉन से ढक लें. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें और उनकी बात मानें. आपकी समझ और सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद."
यह रिक्वेस्ट ऐसे समय में आई है जब कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं. कपल ने अपनी बेटी सरायाह को ज्यादातर पब्लिक की नजरों से दूर रखा है और अपनी फैमिली लाइफ की डिटेल्स शेयर करने में सावधानी बरती है.
बता दें, सिद्धार्थ और कियारा ने पिछले साल 15 जुलाई को सरायाह का स्वागत किया और इस साल अक्टूबर में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की. उनके अनाउंसमेंट में उनके आपस में जुड़े हाथों की एक तस्वीर थी, जिसमें उनकी बेटी के छोटे हाथों में बेबी सॉक्स की एक जोड़ी थी.
उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे से खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं. हमारा दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरा है." छोटे मोजे उनकी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट में एक बार-बार आने वाली डिटेल बन गए हैं, यह उस पोस्ट में भी था जिसके जरिए उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के होने की खबर शेयर की थी.
इस एलान के बार यह जोड़ा करण जौहर के चैट शो करण विद कॉफी सीजन 9 में नजर आया. इस दौरान कियारा को बेबी बंप के साथ देखा गया. शो के दौरान कियारा ने अपने मां बनने के अनुभव को भी साझा किया था.
उन्होंने शुरुआती कुछ मुश्किल महीनों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जी मिचलाने और हार्मोनल बदलावों की वजह से वह दौर काफी कठिन हो गया था. उन्होंने कहा, "शुरुआती तीन महीने बहुत मुश्किल थे. उस दौरान जी मिचलाने की समस्या होती है, शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है."