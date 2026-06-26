खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में विजय के बिना पहुंची तृषा, एक फ्रेम दिखें चिरंजीवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, वेंकटेश और नागार्जुन
खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज और कई राजनेता एक साथ नजर आए. शादी इनके वीडियो सामने आए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर ने हाल ही में गोवा में एक शानदार शादी समारोह में श्रवण श्रीनिवासन के साथ शादी की. इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए, जिनमें चिरंजीवी-अमला अक्किनेनी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नागार्जुन अक्किनेनी, वेंकटेश और तृषा जैसे सितारे शामिल थे. हालांकि इन सबमें तृषा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा; तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय के न आने की वजह से उनकी मौजूदगी ने काफी ध्यान खींचा.
सोशल मीडिया पर शादी में तृषा के पहुंचने का एक वीडियो सामने आया है, जिससे विजय की गैर-मौजूदगी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही विजय ने अपना जन्मदिन मनाया था. इस मौके पर तृषा ने उनके साथ एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई थी. इस पोस्ट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कई फैंस ने दोनों स्टार्स के बीच के बॉन्ड की तारीफ की.
वहीं, सोशल मीडिया पर खुशबू सुंदर की बेटी की शादी से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. शादी से सामने आई झलकियों में तृषा को चिरंजीवी की फैमिली के साथ देखा जा सकता है. वे मेगास्टार के साथ बातचीत करती दिख रही हैं. तृषा ने खुबसूरत गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी और उसके साथ एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस लगाया था, जो शादी की पारंपरिक थीम के साथ बिल्कुल सही लग रहा था.
एक अन्य वीडियो में चिरंजीवी,अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, वेंकटेश दग्गुबाती और नागार्जुन को एक साथ देखा जाता है. जैसे ही ये दिग्गज एक साथ आते हैं, शादी के माहौल में चार चांद लग गया. चिरंजीवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, वेंकटेश दग्गुबाती और नागार्जुन एक साथ कैमरे के लिए पोज देते दिखे, इस खास मिलन की क्लिप सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. एक और वीडियो भी काफी वायरल हुआ जिसमें चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते नजर आए.
शादी की एक और खास बात थी ड्रेस कोड. ज्यादातर सेलिब्रिटी मेहमान अपने पारंपरिक साउथ इंडियन आउटफिट जैसे वेष्टि और मुंडू, में नजर आए और सभी सफेद और गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे. इससे शादी का माहौल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था.