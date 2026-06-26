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खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में विजय के बिना पहुंची तृषा, एक फ्रेम दिखें चिरंजीवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, वेंकटेश और नागार्जुन

तृषा/चिरंजीवी ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बड़ी बेटी अवंतिका सुंदर ने हाल ही में गोवा में एक शानदार शादी समारोह में श्रवण श्रीनिवासन के साथ शादी की. इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए, जिनमें चिरंजीवी-अमला अक्किनेनी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नागार्जुन अक्किनेनी, वेंकटेश और तृषा जैसे सितारे शामिल थे. हालांकि इन सबमें तृषा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा; तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय के न आने की वजह से उनकी मौजूदगी ने काफी ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर शादी में तृषा के पहुंचने का एक वीडियो सामने आया है, जिससे विजय की गैर-मौजूदगी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही विजय ने अपना जन्मदिन मनाया था. इस मौके पर तृषा ने उनके साथ एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई थी. इस पोस्ट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कई फैंस ने दोनों स्टार्स के बीच के बॉन्ड की तारीफ की.