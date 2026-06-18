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साउथ एक्ट्रेस की बेटी का ओजेम्पिक-सर्जरी की अफवाहों पर मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- वजन घटाने में 7 साल लगे

खुशबू सुंदर और उनकी बेटी आनंदिता ( IANS )

हैदराबाद: एक्टर-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर और फिल्ममेकर-एक्टर सुंदर सी की बेटी आनंदिता हाल ही में अपने जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सुर्खियों में हैं. कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने वजन घटाने वाली दवाओं जैसे ओजेम्पिक या माउंजारो का सहारा लिया है. अब आनंदिता ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाया है और कहा है कि उन्हें यह ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने में सात साल लगे. हाल ही में एक पॉडकास्ट में आनंदिता ने बताया कि उन्हें कम उम्र से ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. पहले लोग उन्हें उनके मोटे होने की वजह से ट्रोल करते थे और बाद में अंदाजा लगाने लगे कि उन्होंने ओजेम्पिक, माउंजारो या सर्जरी की मदद से वजन कम किया है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि ये सब एकदम अचानक से नहीं हुआ. मैंने 2018 या 2019 में वजन कम करने पर काम शुरू किया था. मुझे अपना वजन कम करने में 7 साल लगे हैं. बीच में कोविड भी आ गया, इसलिए किसी ने असल में यह प्रोसेस नहीं देखा. मेरा वजन सबसे ज्यादा कोविड महामारी के दौरान कम हुआ है. मैंने तीन सालों में सबसे ज्यादा वजन कम किया है. हर कोई सोचता है कि मैंने ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा या मैंने सर्जरी करवाई है. लेकिन लोगों ने इतने सालों तक हमें देखा ही नहीं. वे ये बातें कैसे तय कर लेते हैं?' आनंदिता ने बताया कि जब वे 19 साल की थी, तब उन्होंने काम शुरू किया था, उसके बाद से ही उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू हो गई. लंबे समय तक काम करना और शारीरिक थकान होने के कारण उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सेहत पर ध्यान देना चाहिए.