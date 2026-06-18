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साउथ एक्ट्रेस की बेटी का ओजेम्पिक-सर्जरी की अफवाहों पर मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- वजन घटाने में 7 साल लगे

खुशबू सुंदर की बेटी आनंदिता ने ट्रोलर्स और ओजेम्पिक की अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है.

Khushbu Sundar daughter Anandita
खुशबू सुंदर और उनकी बेटी आनंदिता (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 2:07 PM IST

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हैदराबाद: एक्टर-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर और फिल्ममेकर-एक्टर सुंदर सी की बेटी आनंदिता हाल ही में अपने जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सुर्खियों में हैं. कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने वजन घटाने वाली दवाओं जैसे ओजेम्पिक या माउंजारो का सहारा लिया है. अब आनंदिता ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाया है और कहा है कि उन्हें यह ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने में सात साल लगे.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में आनंदिता ने बताया कि उन्हें कम उम्र से ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. पहले लोग उन्हें उनके मोटे होने की वजह से ट्रोल करते थे और बाद में अंदाजा लगाने लगे कि उन्होंने ओजेम्पिक, माउंजारो या सर्जरी की मदद से वजन कम किया है.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि ये सब एकदम अचानक से नहीं हुआ. मैंने 2018 या 2019 में वजन कम करने पर काम शुरू किया था. मुझे अपना वजन कम करने में 7 साल लगे हैं. बीच में कोविड भी आ गया, इसलिए किसी ने असल में यह प्रोसेस नहीं देखा. मेरा वजन सबसे ज्यादा कोविड महामारी के दौरान कम हुआ है. मैंने तीन सालों में सबसे ज्यादा वजन कम किया है. हर कोई सोचता है कि मैंने ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा या मैंने सर्जरी करवाई है. लेकिन लोगों ने इतने सालों तक हमें देखा ही नहीं. वे ये बातें कैसे तय कर लेते हैं?'

आनंदिता ने बताया कि जब वे 19 साल की थी, तब उन्होंने काम शुरू किया था, उसके बाद से ही उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू हो गई. लंबे समय तक काम करना और शारीरिक थकान होने के कारण उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सेहत पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने बताया, 'जब मैं 19 साल की थी, तब मैंने काम करना शुरू किया. मेरी परवरिश बहुत कंफर्टेबल और सेफ जोन में हुई है. अचानक मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बहुत ज्यादा दबाव वाली जॉब करनी पड़ी. काम की शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, देर रात तक काम करना और लगातार दबाव ने मुझ पर बुरा असर डाला. मैंने मणिरत्नम के साथ 'पोन्नियिन सेलवन' और बाद में 'ठग लाइफ' पर काम किया. उसी दौरान, सेट के बाहर मुझे कई फ्रैक्चर भी हो गए. तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देने और वजन कम करने की जरूरत है.'

तरह-तरह की बातों को लेकर वह कहती है, 'लोगों ने तरह-तरह की बातें बनाईं कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे ओजेम्पिक लेने की सलाह दी थी और न जाने क्या-क्या कहानियां गढ़ीं. मुझे समझ आ गया कि नफरत कभी खत्म नहीं होगी. मैंने कभी किसी और को खुश करने के लिए वजन कम नहीं किया. लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरह की लोगों की नफरत को देखना काफी मुश्किल था.'

उन्होंने टीनएज में ट्रोल होने के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं सिर्फ 15 साल की थी. मेरे माता-पिता सेलिब्रिटी थे, मैं नहीं. लोगों को किसने यह हक दिया कि वे मुझे बताएं कि मैं कितनी बदसूरत हूं? मेरी जिंदगी के सफर से यह क्यों तय होना चाहिए कि किसी और की बेटी या बहन को क्या करना चाहिए?'

उन्होंने कहा, 'लोग मेरा इनसल्ट करने के लिए अक्सर यह कहते हैं कि मैं एक ट्रांस पर्सन जैसी दिखती हूं. यह न सिर्फ मेरे लिए बुरा है, बल्कि यह अज्ञानता और ट्रांसफोबिया भी दिखाता है. सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि ट्रांस पर्सन जैसा दिखना कोई अपमान है. लेकिन यह उन कमेंट्स में से एक है जो मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं.'

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