'खतरों के खिलाड़ी 15': शो बंद होने की अफवाह पर रोहित शेट्टी ने लगाया विराम, नए सीजन किया एलान

बिग बॉस 19 में होस्ट के तौर पर पहुंचे फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने 'खतरों के खिलाड़ी' के नए सीजन की पुष्टि की है.

Rohit Shetty
रोहित शेट्टी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 16, 2025 at 1:31 PM IST

मुंबई: फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कई सालों से स्टंट-आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' को होस्ट कर रहे हैं. सीजन 14 के बाद, ऐसी अफवाहें फैलीं कि शो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि, अब इन अफवाहों पर रोहित शेट्टी ने विराम लगा दिया है. 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट 'वीकेंड का वार' पर रोहित शेट्टी ने नए सीजन की पुष्टि की है.

15-16 नवंबर को रोहित शेट्टी ने 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड की मेजबानी करेंगें. सलमान खान किसी कमिटमेंट के कारण इस हफ्ते शो में नहीं दिखेंगे. शनिवार को रोहित शेट्टी शो में आए और 'वीकेंड का वार' की कमान संभाली.

इस बीच रोहित शेट्टी ने अपने शो खतरों के खिलाड़ी के बारे में जिक्र किया. उन्होंने एलान किया कि खतरों के खिलाड़ी का अगला सीजन बहुत जल्द आने वाला है. चूंकि इसकी घोषणा बिग बॉस के मंच पर की गई है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चैनल पर प्रसारित होगा.

नए सीजन की पुष्टि करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा, 'ऑडियंस इस बात से परेशान थी कि हम इस साल सीजन नहीं ला सके, लेकिन अगले साल शो वापस आ रहा है.' उन्होंने प्रतियोगियों के साथ मजाक भी किया कि कैसे वे सभी इस रियलिटी शो के लिए कैसे फिट होंगे.

खतरों के खिलाड़ी पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब ऐसी खबरें आई थीं कि चैनल सीजन 14 की टीआरपी से नाखुश है. इसी वजह से बनिजय एशिया और कलर्स के बीच मतभेद पैदा हो गए थे. हालांकि दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन इस बात की जोरदार चर्चा थी कि शो के मेकर्स दूसरे प्रसारणकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने कुछ महीने पहले इस बात की पुष्टि भी की थी कि मेकर्स ने चैनल पर खतरों के खिलाड़ी 15 के प्रसारण की संभावना को लेकर सोनी टीवी के साथ कई मीटिंग की थीं. नए सीजन के प्लान के बीच काफी खींचतानी के बाद, आखिरकार इस साल शो को बंद ही करना पड़ रहा है.

