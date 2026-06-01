'खतरों के खिलाड़ी 15' का BTS प्रोमो रिलीज, रोहित शेट्टी ने 'रॉ एंड रियल स्टंट्स' का किया वादा
'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि शो रॉ-एंड-रियल होगा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रीमियर होने वाला है. इस सेलिब्रिटी-एडवेंचर सीरीज के फैंस इसे अपनी स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनके इस इंतजार को बरकरार रखने के लिए लिए शो के होस्ट-फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने
साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शो का पहला 'बिहाइंड-द-सीन्स' प्रोमो रिलीज किया है. इस खास अनाउंसमेंट में, रोहित शेट्टी ने बताया कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' एक बेहद रोमांचक अनुभव होने की उम्मीद है.
'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही टीवी स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. मेकर्स ने अभी तक प्रीमियर की सही तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन होस्ट रोहित शेट्टी ने आने वाले सीजन के बीटीएस झलक दिखाई है. उन्होंने यह भी दोहराया कि शो में किए जाने वाले सभी स्टंट 'रॉ और रियल' होंगे.
1 जून को रोहित शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक स्पोर्ट्स कार चलाते हुए, जो खुले मैदान में ड्रिफ्ट कर रही है, एक एयरक्राफ्ट के साथ रोमांचक रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं. शो के इस बिहाइंड-द-सीन्स पल को शेयर करते हुए शेट्टी ने लिखा, 'रॉ और रियल स्टंट. 'खतरों के खिलाड़ी' इसी के बारे में है... मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सीजन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है.
'खतरों के खिलाड़ी 15' का बीटीएस प्रोमो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और कई टीवी सेलेब्रिटीज समेत सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स में इस शो के लिए अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं.
'खतरों के खिलाड़ी 15' की बात करें तो, बताया जा रहा है कि इस शो में दो साल की देरी हुई है. कलर्स टीवी और बनिजय एशिया ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं और अब वे 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यह सीजन इसलिए भी खास है क्योंकि रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में पिछले सीजन्स के कई पुराने कंटेस्टेंट्स, नए प्रतिभागियों के साथ चैलेंजर के तौर पर शामिल होंगे.
कुछ हफ्ते पहले ही शो के कंटेस्टेंट्स के चेहरे से पर्दा हटाया गया था. खतरों के खिलाड़ी 15 में बिग बॉस19 के विनर गौरव खन्ना, रूबीना दिलैक, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, ओरहान अवत्रामणि (ओरी), विशाल आदित्य सिंह, जैस्मीन भसीन, हर्ष गुजराल, अविका गौर, रुहानिका धवन और अविनाश मिश्रा नजर आएंगे. स्टंट-आधारित रियलिटी शो का प्रीमियर जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है.