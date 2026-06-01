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'खतरों के खिलाड़ी 15' का BTS प्रोमो रिलीज, रोहित शेट्टी ने 'रॉ एंड रियल स्टंट्स' का किया वादा

'खतरों के खिलाड़ी 15' ( Promo Poster )

हैदराबाद: 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रीमियर होने वाला है. इस सेलिब्रिटी-एडवेंचर सीरीज के फैंस इसे अपनी स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनके इस इंतजार को बरकरार रखने के लिए लिए शो के होस्ट-फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शो का पहला 'बिहाइंड-द-सीन्स' प्रोमो रिलीज किया है. इस खास अनाउंसमेंट में, रोहित शेट्टी ने बताया कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' एक बेहद रोमांचक अनुभव होने की उम्मीद है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही टीवी स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. मेकर्स ने अभी तक प्रीमियर की सही तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन होस्ट रोहित शेट्टी ने आने वाले सीजन के बीटीएस झलक दिखाई है. उन्होंने यह भी दोहराया कि शो में किए जाने वाले सभी स्टंट 'रॉ और रियल' होंगे. 1 जून को रोहित शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक स्पोर्ट्स कार चलाते हुए, जो खुले मैदान में ड्रिफ्ट कर रही है, एक एयरक्राफ्ट के साथ रोमांचक रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं. शो के इस बिहाइंड-द-सीन्स पल को शेयर करते हुए शेट्टी ने लिखा, 'रॉ और रियल स्टंट. 'खतरों के खिलाड़ी' इसी के बारे में है... मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सीजन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है.