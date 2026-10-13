किशोर दा की नगरी में गूंजेगा प्रधानजी का नाम, पुण्यतिथि पर रघुवीर यादव को मिलेगा सम्मान
पार्श्व गायक किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि, इस मौके पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में अभिनेता रघुवीर यादव को दिया जाएगा किशोर कुमार सम्मान. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:12 PM IST
भोपाल/खंडवा: किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार इस साल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को देने जा रही है. बता दें कि साल 1997-98 में शुरू हुआ यह सम्मान पहले भोपाल में दिया जाता था, लेकिन बाद में इसकी परंपरा किशोर दा की जन्मस्थली खंडवा से जुड़ गई. इस बार पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में रघुवीर यादव को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और शाल-श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा.
किशोर दा की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह
बता दें पार्श्वगायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को मनाई जाती है. उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग हर साल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान करता है. इस साल यह सम्मान अभिनेता, गायक और संगीतकार रघुवीर यादव को दिया जाएगा. मंगलवार देर शाम खंडवा के पुलिस ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शामिल होंगे. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे.
पहले किशोर कुमार की समाधि पर जाएंगे रघुवीर
आयोजको ने बताया कि इस सम्मान समारोह से पहले रघुवीर यादव किशोर कुमार के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा. सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और शाल-श्रीफल प्रदान किए जाएंगे. दरअसल यह सम्मान निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन और गीत लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है.
मैसी साहब से शुरुआत, पंचायत से घर-घर मिली पहचान
25 जून 1957 को जबलपुर में जन्मे रघुवीर यादव ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से अभिनय का प्रशिक्षण लिया. जबकि वर्ष 1985 में फिल्म मैसी साहब से उन्हें पहचान मिली. इस फिल्म के लिए उन्हें 1987 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला. रघुवीर यादव की प्रमुख फिल्मों में सलाम बाम्बे, बैंडिट क्वीन, दिल से, लगान, वाटर और पीपली लाइव शामिल हैं.
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अनुपम खेर के नाम की पहले उड़ी अफवाह
इस सम्मान के लिए पहले अभिनेता अनुपम खेर का नाम तय होने की अफवाह सामने आई थी. बताया जा रहा है कि उनके विदेश दौरे के कारण वे समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे. ऐसे में इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए खंडवा पहुंचने की शर्त के बीच रघुवीर यादव का चयन किया गया, लेकिन इस जानकारी को संस्कृति विभाग ने झूठा बताया. मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि "जब कोई राष्ट्रीय स्तर का सम्मान होता है, तो इसका चयन राष्ट्रीय स्तर की ज्यूरी करती है. इसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों से अनुमोदन लिया जाता है. तिवारी ने बताया कि किशोर कुमार सम्मान के लिए पहले से ही रघुवीर यादव का नाम ज्यूरी ने तय किया था."