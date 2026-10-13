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किशोर दा की नगरी में गूंजेगा प्रधानजी का नाम, पुण्यतिथि पर रघुवीर यादव को मिलेगा सम्मान

किशोर दा की नगरी में गूंजेगा प्रधानजी का नाम ( ETV Bharat )

भोपाल/खंडवा: किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार इस साल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को देने जा रही है. बता दें कि साल 1997-98 में शुरू हुआ यह सम्मान पहले भोपाल में दिया जाता था, लेकिन बाद में इसकी परंपरा किशोर दा की जन्मस्थली खंडवा से जुड़ गई. इस बार पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में रघुवीर यादव को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और शाल-श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा.

किशोर दा की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह