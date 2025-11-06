ETV Bharat / entertainment

'केजीएफ' के 'कासिम चाचा' हरीश राय का निधन, कैंसर की चौथी स्टेज पर थे एक्टर

हैदराबाद: यश स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ में कासिम चाचा का रोल करने वाले दिग्गज एक्टर हरीश राय आज 6 नवंबर को निधन हो गया है. वह कैंसर की चौथी स्टेज पर थे. केजीएफ की मेकिंगी के दौरान से ही वह गले के कैंसर से जूझ रहे थे. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि फिल्म में उन्होंने रोल के लिए नहीं बल्कि कैंसर से गले में आई सूजन को छिपाने के लिए बढ़ाई थी. एक्रट के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.

इलाज के लिए नहीं थे पैसे

एक इंटरव्यू में हरीश राय ने बताया था कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उनके इलाज में देरी हो गई, जिसकी वजह से बीमारी और गंभीर हो गई. एक्टर ने बताया कि वह फिल्म केजीएफ की रिलीज का इंतजार कर रहे थे और उस वक्त वह कैंसर की चौथी स्टेज पर थे. एक्टर ने मदद मांगने के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाए थे. बता दें, फिल्म केजीएफ के दोनों पार्ट में वह यश के किरदार 'रॉकी भाई' के कासिम चाचा के रोल में नजर आए थे. उनको फिल्म में कई सीन मिले थे और इस फिल्म से वह खूब पॉपुलर हुए थे. हालांकि, यश समेत कई एक्टर्स ने इलाज में उनकी आर्थिक मदद की थी.