'केजीएफ' के 'कासिम चाचा' हरीश राय का निधन, कैंसर की चौथी स्टेज पर थे एक्टर

कैंसर के चलते हरीश राय को फिल्मों से दूर रहना पड़ा था और फिर फिल्म केजीएफ से उन्होंने पर्दे पर वापसी की थी.

KGF Fame actor Harish Rai passes away
'केजीएफ' के 'कासिम चाचा' हरीश राय का निधन (ETV Bharat/ Screen Grab)
Published : November 6, 2025 at 12:35 PM IST

हैदराबाद: यश स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ में कासिम चाचा का रोल करने वाले दिग्गज एक्टर हरीश राय आज 6 नवंबर को निधन हो गया है. वह कैंसर की चौथी स्टेज पर थे. केजीएफ की मेकिंगी के दौरान से ही वह गले के कैंसर से जूझ रहे थे. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि फिल्म में उन्होंने रोल के लिए नहीं बल्कि कैंसर से गले में आई सूजन को छिपाने के लिए बढ़ाई थी. एक्रट के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार उनके निधन पर शोक जता रहे हैं.

इलाज के लिए नहीं थे पैसे

एक इंटरव्यू में हरीश राय ने बताया था कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उनके इलाज में देरी हो गई, जिसकी वजह से बीमारी और गंभीर हो गई. एक्टर ने बताया कि वह फिल्म केजीएफ की रिलीज का इंतजार कर रहे थे और उस वक्त वह कैंसर की चौथी स्टेज पर थे. एक्टर ने मदद मांगने के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाए थे. बता दें, फिल्म केजीएफ के दोनों पार्ट में वह यश के किरदार 'रॉकी भाई' के कासिम चाचा के रोल में नजर आए थे. उनको फिल्म में कई सीन मिले थे और इस फिल्म से वह खूब पॉपुलर हुए थे. हालांकि, यश समेत कई एक्टर्स ने इलाज में उनकी आर्थिक मदद की थी.

25 साल किया काम

हरीश राय ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में 25 सालों तक काम किया था. उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में दन दना दन, बैंगलोर अंडरवर्ल्ड, नन्ना कनसना हुवे शामिल हैं. वहीं, उनकी सबसे हिट फिल्मों में केजीएफ फ्रेंचाइजी है. वहीं, कैंसर के चलते उन्हें फिल्मों से दूर रहना पड़ा था. 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखने वाले एक्टर ने केजीएफ से पर्दे पर वापसी की थी.

ये भी पढ़ें:

'केजीएफ चैप्टर 3' हुई कंफर्म, थिएटर्स में 'रॉकी भाई' बनकर जल्द आने वाले हैं यश, देखें वीडियो

