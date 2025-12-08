ETV Bharat / entertainment

केरल यौन उत्पीड़न मामला 2017: कोर्ट से बरी होने के बाद दिलीप ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया

एक्टर ने यह भी विस्तार से बताया कि केस कैसे बनाया गया. उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस बल के कुछ सदस्यों को इस मामले में फंसाया, और कहा, 'एक सीनियर पुलिस अधिकारी और उसके साथियों ने फिर चीजों को अंजाम दिया.'

दिलीप के अनुसार, उनके खिलाफ केस की शुरुआत उनकी एक्स वाइफ मंजू ने की थी. उनके मुताबिक, साजिश तब शुरू हुई जब 'मंजू ने कहा कि यह एक साजिश है.' इन बयानों के बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारी इसमें शामिल हुए और मामले को आगे बढ़ाया.

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन मलयालम एक्टर की इसमें शामिल होने की बात साबित नहीं कर पाया. हालांकि, छह अन्य लोगों को रेप और साजिश का दोषी ठहराया गया, जबकि दिलीप के अलावा तीन और लोगों को भी बरी कर दिया गया.

एर्नाकुलम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को 2017 के एक्ट्रेस रेप और अपहरण मामले में जाने-माने मलयालम एक्टर दिलीप को बरी कर दिया. हनी एम. वर्गीज ने आज सुबह 11 बजे खुली अदालत में फैसला सुनाया, जिससे आठ साल तक चला ट्रायल खत्म हो गया.

हैदराबाद: मलयालम एक्टर दिलीप ने 2017 के केरल यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद पहली बार पब्लिक के बीच आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. यह कानूनी लड़ाई लगभग नौ साल तक चली. फैसले के बाद, दिलीप ने मीडिया से कहा, 'मेरा साथ देने वालों को धन्यवाद, उन सभी को धन्यवाद जो 9 साल तक मेरे साथ खड़े रहे.'

जानकारी देते हुए दिलीप ने कहा, 'पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी और उसके साथियों को जेल में इकट्ठा करके एक झूठी कहानी बनाई. इस झूठी कहानी को सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया.' उनकी यह साजिश बताती है कि कहानी को कोर्टरूम से बाहर कैसे फैलाया गया.

एक्टर ने कहा कि ये कथित मनगढ़ंत बातें आखिरकार कोर्ट में फेल हो गईं. उन्होंने कहा, 'पुलिस टीम की बनाई गई झूठी कहानी कोर्ट में नाकाम हो गई. असली साजिश मुझे आरोपी बनाने की थी. यह मेरी इमेज और जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया गया था.'

अपनी लीगल टीम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे साथ खड़े थे. मेरे वकील, रमन पिल्लई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा. और भी कई वकील थे जो मेरे साथ खड़े रहे, और मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं. आज मेरे लिए बहुत खुशी का पल है.'

जब पूछा गया कि साजिश करने वाले कौन थे, तो दिलीप ने कहा, 'यह पता लगाना आपका (मीडिया का) काम है, और आप यह कर सकते हैं.' यह कहकर दिलीप ने अपनी कार का दरवाज़ा बंद किया और चले गए.

यह मामला फरवरी 2017 का है, जब कोच्चि जाते समय एक जानी-मानी मलयालम एक्ट्रेस को चलती गाड़ी में किडनैप किया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया. इस अपराध से पूरे केरल में सनसनी फैल गई थी और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और पावर के गलत इस्तेमाल पर जोरदार बहस छिड़ गई थी.

जबकि मुख्य आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, दिलीप के खिलाफ साजिश का एंगल अब खत्म हो गया है. महिला अधिकार संगठनों ने फैसले पर निराशा जताई है, जबकि अभियोजन पक्ष से उम्मीद है कि वह संभावित अपील पर फैसला लेने से पहले फैसले की जांच करेगा.