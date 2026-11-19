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Mysskin Viral Video: नेटिजन्स को कीर्ति सुरेश का करारा जवाब, ट्रोलर ने डिलीट किया पोस्ट

कीर्ति सुरेश ( IANS )

हैदराबाद: टॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश इन दिनों कुछ वजहों से सुर्खियों में रहीं. उन्होंने और मैसस्किन ने सत्यवान सावित्री में काम किया, जो कल तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है. फिल्म की प्रेस मीट का एक वीडियो, जो कुछ दिन पहले हुई थी, वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोगों ने मैसस्किन की उनके पैर पर हाथ रखने के लिए बुराई की है. वहीं, कई लोगों ने ट्रोल भी किया. अब इस पर कीर्ति सुरेश खुद सामने आई है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

वायरल वीडियो में फिल्ममेकर और एक्टर मैसस्किन, जो कीर्ति के बगल में बैठे थे, उनकी तारीफ करते हुए उनकी पैर को बार-बार टच करते हुए दिख रहे हैं. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई नेटिजन्स को लगा कि एक्ट्रेस बातचीत के दौरान अनकम्फर्टेबल लग रही थीं, जिससे पर्सनल बाउंड्री और कंसेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

जहां कुछ यूजर्स ने मैसस्किन के हाव-भाव पर सवाल उठाए, वहीं कई दूसरे लोग कीर्ति के सपोर्ट में सामने आए और कहा कि फिल्म में एक्टिंग करना और असल जिंदगी में फिजिकल कॉन्टैक्ट दो अलग-अलग चीजें हैं.