Mysskin Viral Video: नेटिजन्स को कीर्ति सुरेश का करारा जवाब, ट्रोलर ने डिलीट किया पोस्ट
कीर्ति सुरेश ने मैसस्किन के वायरल वीडियो पर उनके रिएक्शन पर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 5:45 PM IST
हैदराबाद: टॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश इन दिनों कुछ वजहों से सुर्खियों में रहीं. उन्होंने और मैसस्किन ने सत्यवान सावित्री में काम किया, जो कल तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है. फिल्म की प्रेस मीट का एक वीडियो, जो कुछ दिन पहले हुई थी, वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोगों ने मैसस्किन की उनके पैर पर हाथ रखने के लिए बुराई की है. वहीं, कई लोगों ने ट्रोल भी किया. अब इस पर कीर्ति सुरेश खुद सामने आई है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.
वायरल वीडियो में फिल्ममेकर और एक्टर मैसस्किन, जो कीर्ति के बगल में बैठे थे, उनकी तारीफ करते हुए उनकी पैर को बार-बार टच करते हुए दिख रहे हैं. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई नेटिजन्स को लगा कि एक्ट्रेस बातचीत के दौरान अनकम्फर्टेबल लग रही थीं, जिससे पर्सनल बाउंड्री और कंसेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
Firstly , where do you see discomfort on my face ? Did you not hear him or me say that we share a bond like a father and daughter? Secondly , say I was uncomfortable, you are stating that we get touched in films so I should be okay with that in public too ? You really need to get something’s right brother 🙃— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) November 19, 2026
जहां कुछ यूजर्स ने मैसस्किन के हाव-भाव पर सवाल उठाए, वहीं कई दूसरे लोग कीर्ति के सपोर्ट में सामने आए और कहा कि फिल्म में एक्टिंग करना और असल जिंदगी में फिजिकल कॉन्टैक्ट दो अलग-अलग चीजें हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद कीर्ति ने एक एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल यूजर का पोस्ट रीपोस्ट करते हुए उसे करारा जवाब दिया. अपने एक्सप्रेशन के मतलब को खारिज करते हुए, एक्ट्रेस ने पूछा, "पहली बात, आपको मेरे चेहरे पर असहजता कहां दिखी? क्या आपने उन्हें या मुझे यह कहते हुए नहीं सुना कि हमारा रिश्ता पिता और बेटी जैसा है?"
ऑन-स्क्रीन सीन से तुलना करते हुए कीर्ति ने कहा कि फिल्मों में ऐसे सीन करने का मतलब यह नहीं है कि एक्टर को पब्लिक में फिजिकल कॉन्टैक्ट में कम्फर्टेबल होना चाहिए. उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा है, "दूसरी बात, मान लीजिए कि मैं असहज थी भी, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि फिल्मों में हमें छुआ जाता है, इसलिए मुझे पब्लिक में भी इसके साथ सहज होना चाहिए? भाई, आपको कुछ बातें सही से समझने की जरूरत है."
सत्यवान सावित्री में कीर्ति सुरेश और मिस्किन हैं और इसे प्रवीण एस विजय ने डायरेक्ट किया है. यह तमिल फिल्म 20 नवंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर धनुष और साई पल्लवी की ओम से क्लैश करेगी. सत्यवान सवित्री के अलावा, कीर्ति के लाइन-अप में कन्निवेदी, थोट्टम, राउडी जनार्दन, रफ्तार जैसी फिल्में हैं.