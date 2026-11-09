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कैटरीना कैफ बेटे विहान और आलिया भट्ट बेटी राहा संग, तस्वीरों में देखें सेलेब्स ने बच्चों के साथ कैसे मनाई दिवाली

सेलेब्स ने अपने बच्चों के साथ मनाई दिवाली ( IMAGE/IANS )

हैदराबाद: दिवाली 2026 कुछ स्टार्स के लिए बहुत ही खास रही. इसमें सबसे ज्यादा खास उन सेलेब्स के लिए रही, जिन्होंने अपने न्यू बोर्न बेबी के साथ इसे सेलिब्रेट किया. इसमें कैटरीना कैफ का नाम सबसे ऊपर है. कैटरीना और विक्की कौशल ने दिवाली के खास मौके पर अपने पहले बच्चे विहान का चेहरा फैंस को दिखाया और उन्हें दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दीं. इस कड़ी में आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी पीछे नहीं रहीं. चलिए देखते हैं सेलेब्स ने इस बार दिवाली पर क्या धमाका किया है.

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल

बॉलीवुड स्टार कपल कैटरीना-विक्की ने दिवाली पर अपने फैंस का दिन बना दिया. कपल ने पहली बार अपने बेटे विहान की झलक फैंस को दिखाई. तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे विहान अपने स्टार पेरेंट्स के बीच बेहद खुश दिख रहा है. विहान ने पिता विक्की से मैच करते हुए क्रीम कुर्ता-पायजामा और उस पर मां कैटरीना से सूट मैच करते हुए पीले रंग की जैकेट पहनी हुई है. इस तस्वीर में विहान की हंसी देखते ही बन रही है, जो कि उनकी मम्मी से मिल रही है. आलिया भट्ट-रणबीर कपूर स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लिए भी यह दिवाली बेहद खास है. हाल ही में उन्होंने अपने बेटी राहा कपूर का चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अब बेटी के साथ अपनी खूबसूरत दिवाली मनाई. वहीं, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है. आलिया ने पति रणबीर और बेटी राहा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भले ही शादी करके अमेरिका में बस गईं हो, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति आज तक नहीं भूली हैं. हाल ही में प्रियंका ने अमेरिका का चांद देखकर करवा चौथ का व्रत खोला और अब विदेशी हसबैंड निक और बेटी मालती के साथ दिवाली की खूबसूरत तस्वीरों से फैंस का दिन बना दिया है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी पति राज कुंद्रा और अपने दोनों बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इस खास मौके पर शिल्पा शेट्टी और उनका पूरा परिवार एथनिक लुक में बेहद सुंदर नजर आया.