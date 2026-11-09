कैटरीना कैफ बेटे विहान और आलिया भट्ट बेटी राहा संग, तस्वीरों में देखें सेलेब्स ने बच्चों के साथ कैसे मनाई दिवाली
कैटरीना कैफ ने दिवाली के मौके पर अपने बेटे विहान कौशल का पहली बार चेहरा दिखाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:03 AM IST
हैदराबाद: दिवाली 2026 कुछ स्टार्स के लिए बहुत ही खास रही. इसमें सबसे ज्यादा खास उन सेलेब्स के लिए रही, जिन्होंने अपने न्यू बोर्न बेबी के साथ इसे सेलिब्रेट किया. इसमें कैटरीना कैफ का नाम सबसे ऊपर है. कैटरीना और विक्की कौशल ने दिवाली के खास मौके पर अपने पहले बच्चे विहान का चेहरा फैंस को दिखाया और उन्हें दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दीं. इस कड़ी में आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी पीछे नहीं रहीं. चलिए देखते हैं सेलेब्स ने इस बार दिवाली पर क्या धमाका किया है.
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल
बॉलीवुड स्टार कपल कैटरीना-विक्की ने दिवाली पर अपने फैंस का दिन बना दिया. कपल ने पहली बार अपने बेटे विहान की झलक फैंस को दिखाई. तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे विहान अपने स्टार पेरेंट्स के बीच बेहद खुश दिख रहा है. विहान ने पिता विक्की से मैच करते हुए क्रीम कुर्ता-पायजामा और उस पर मां कैटरीना से सूट मैच करते हुए पीले रंग की जैकेट पहनी हुई है. इस तस्वीर में विहान की हंसी देखते ही बन रही है, जो कि उनकी मम्मी से मिल रही है.
आलिया भट्ट-रणबीर कपूर
स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लिए भी यह दिवाली बेहद खास है. हाल ही में उन्होंने अपने बेटी राहा कपूर का चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अब बेटी के साथ अपनी खूबसूरत दिवाली मनाई. वहीं, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है. आलिया ने पति रणबीर और बेटी राहा के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भले ही शादी करके अमेरिका में बस गईं हो, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति आज तक नहीं भूली हैं. हाल ही में प्रियंका ने अमेरिका का चांद देखकर करवा चौथ का व्रत खोला और अब विदेशी हसबैंड निक और बेटी मालती के साथ दिवाली की खूबसूरत तस्वीरों से फैंस का दिन बना दिया है.
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी पति राज कुंद्रा और अपने दोनों बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इस खास मौके पर शिल्पा शेट्टी और उनका पूरा परिवार एथनिक लुक में बेहद सुंदर नजर आया.
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम
रणदीप हुड्डा ने साल 2023 में लिन से शादी रचाई थी और 10 मार्च 2026 को कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया. रणदीप ने दिवाली के मौके पर पत्नी और बेटी के साथ सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
वरुण धवन-नताशा दलाल
बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने अपने बेटी लारा धवन के साथ दिवाली की खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस खास मौके पर वरुण अपनी बेटी पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. वरुण ब्लैक आउटफिट में बेहद डैशिंग दिख रहे हैं. वहीं उनकी पत्नी नताशा ने रानी रंग का सूट पहना हुआ है.
बिपाशा बसु-करण सिंह ग्रोवर
बॉलीवुड का एक और स्टार कपल बिपाशा-करण ने भी अपने बेटी देवी बसु सिंह के साथ एक बार फिर दिवाली सेलिब्रेट की. देवी अपने स्टार पेरेंट्स के साथ मैचिंग कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं. करण ने क्रीम कुर्ता पायजामा और बिपाशा ने लाल-क्रीम कंट्रास्ट में साड़ी और देवी ने खूबसूरत लहंगा सेट पहना हुआ है.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा- कियारा आडवाणी, करीना कपूर, अल्लू अर्जुन, करण जौहर, एटली, सुनील ग्रोवर, करीना कपूर, संजय कपूर, अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर, करिश्मा तन्ना, सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल,