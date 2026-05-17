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विक्की कौशल के38वें जन्मदिन पर कैटरीना कैफ ने बेबी विहान की दिखाई पहली झलक, कहा- मैं आपसे इसलिए प्यार नहीं करती कि...

विक्की कौशल की स्टार वाइफ ने अपने लंबे से नोट की शुरुआत प्रार्थना, सब्र और विश्वास से की. उन्होंने लिखा है, इतने साल बाद कितना कुछ बदल गया है. प्रार्थना, सब्र और विश्वास. और आज हम अपनी नन्हे एंजेल के साथ आपका जन्मदिन बहुत खुशी से मना रहे हैं. मेरा दिल भरा हुआ है और शुक्रगुजार हूं.'

इस पोस्ट में कैटरीना ने विक्की के लिए जन्मदिन का एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा था. खुशी से भरी कई तस्वीरें शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने आभार, विश्वास और सब्र के बारे में बात की, और यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है. कैटरीना ने यह भी बताया कि इस साल का जश्न कुछ ज्यादा ही खास था, क्योंकि उन्होंने विक्की का जन्मदिन अपने नन्हे फरिश्ते, विहान के साथ मनाया.

विक्की कौशल के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर जश्न के कुछ निजी पलों की तस्वीरें शेयर कीं. कपल की प्यारी तस्वीरों के साथ-साथ एक्ट्रेस ने परिवार की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनका बेटा भी नजर आ रहा था, हालांकि बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया गया था.

हैदराबाद: कैटरीना कैफ ने अपने पति विक्की कौशल के लिए एक दिल छू लेने वाला बर्थडे पोस्ट शेयर किया. एक्ट्रेस का यह इमोशनल नोट और परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में कपल ने अपने बेटे विहान की पहली झलक भी शेयर की है. फैंस इस कपल के प्यारे-प्यारे पारिवारिक पलों को देखकर बेहद खुश हुए और कमेंट सेक्शन में उन पर खूब प्यार बरसाया है.

बीतों दिनों को याद करते हुए कैटरीना ने आगे लिखा है, 'पिछले कुछ सालों में आप 99% समय (ठीक है, शायद 98) एक संत के सब्र के साथ ताकत, प्यार और रोशनी का एक पिलर रहे हैं. मैं आपसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करती कि आप कौन हैं (एक मिसाल कायम करने वाला इंसान जिसकी ईमानदारी मिलना मुश्किल है), बल्कि इसलिए भी कि आप उन अनगिनत सवालों का जवाब देते हैं जो मैं आपसे पूछती हूं, उन चीजों के बारे में जिनका जवाब आप शायद नहीं जानते. (हां, अब आप माइथोलॉजी, एआई, वॉटरप्रूफिंग, मेकअप, हेल्थ, बिज़नेस, सभी "क्या होगा अगर" वाली स्थितियों और बीच की बाकी सभी चीजों के एक्सपर्ट हैं. आपके जन्मदिन पर मैं चाहती हूं कि आपके उठने और मेरे सवाल शुरू होने के बीच कुछ एक्स्ट्रा पल और एक ब्लैक कॉफी (या 2) के लिए समय मिले.'

पहली तस्वीर में, कैटरीना और विक्की एक-दूसरे के साथ एक प्यारा पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं. हल्के बेज रंग के कपड़ों में, अपने लंबे बालों को खुला छोड़े हुए कैटरीना ने विक्की को अपनी बाहों में भर रखा है, जबकि विक्की कैमरे के सामने मुस्कान बिखेर रहे हैं.

एक स्लाइड में फैमिली फोटो देखी जा सकती है, जिसमें कैटरीना और विक्की हरे-भरे माहौल के बीच अपने नन्हे बेटे के साथ खुशनुमा माहौल बिताते दिख रहे हैं. हालांकि इस जोड़े ने अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर उसकी पहली झलक थी. इस तस्वीर में वह नन्हा बच्चा अपने माता-पिता की ओर देख रहा है. तीसरा फोटो केक की है, जिसमें 'हैप्पी बर्थडे पापा' लिखा है.

वहीं, विक्की कौशल ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का आभार व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है. खुले मैदान और नीले आसमान का आनंद लेते हुए विक्की ने लिखा है, 'यह जन्मदिन सच में बहुत खास था. सुकून और प्यार से भरा. आप सभी के प्यार और प्यारे मैसेज के लिए धन्यवाद, आप सभी का आभारी हूं.'

विक्की कौशल का पोस्ट (Instagram)

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 2021 में राजस्थान में शादी की थी. शादी के लगभग 5 साल बाद, इस एक्टर कपल ने पिछले साल नवंबर में अपने पहले बच्चे, विहान का स्वागत किया. वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हैं. कैटरीना पिछली बार फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में नजर आई थीं.