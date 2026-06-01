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'मे फ्लैश बैक' में पहुंची कैटरीना कैफ, बेटे विहान और विक्की कौशल की अनदेखी झलकियां देखकर फैंस हुए दीवाने

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ( IANS )

हैदराबाद: सितारों के लिए लाइमलाइट से दूर अपनी निजी जिंदगी की एक असली झलक दिखाने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. इसी ट्रेंड को अपनाते हुए, कैटरीना कैफ ने सोमवार कोमई महीने का एक प्यारा सा कलेक्शन पोस्ट किया, जिसमें पिछले महीने की यादगार यादें, मजेदार कैप्शन और निजी झलकियां शामिल हैं. इस एक्ट्रेस ने फैंस को अपने पति विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ निजी, शांत सैर-सपाटों, पसंदीदा खान-पान और परिवार के दिल को छू लेने वाले पलों की झलक दिखाई हैं. उन्होंने फोटो की एक ऐसी सीरीज तैयार की है, जो बताती है कि उन्होंने मई का महीना कैसे बिताया. कैटरीना कैफ़ ने अपने प्यारे 'मई कलेक्शन' के जरिए फैंस को खुश कर दिया है. इस कलेक्शन में उन्होंने जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों, परिवार के साथ बिताए पलों और विक्की कौशल के साथ जिंदगी के कुछ प्यारे-प्यारे पलों की झलक दिखाई. 'ना पुछदे' गाना 'खुद से' ढूंढने से लेकर, एक छोटे से साथी के साथ 'गजपति कुलपति' किताब पढ़ने तक, हर तस्वीर से अपनापन और सुकून झलक रहा था. इन तस्वीरों में केक के एक टुकड़े और उनके बेहद खूबसूरत लंबे बालों का एक मनमोहक झलक भी देखने को मिला है.