'मे फ्लैश बैक' में पहुंची कैटरीना कैफ, बेटे विहान और विक्की कौशल की अनदेखी झलकियां देखकर फैंस हुए दीवाने
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने बेटे विहान और विक्की कौशल के साथ अपनी मई महीने की फोटो गैलरी की खास तस्वीरें शेयर की।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद: सितारों के लिए लाइमलाइट से दूर अपनी निजी जिंदगी की एक असली झलक दिखाने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है. इसी ट्रेंड को अपनाते हुए, कैटरीना कैफ ने सोमवार कोमई महीने का एक प्यारा सा कलेक्शन पोस्ट किया, जिसमें पिछले महीने की यादगार यादें, मजेदार कैप्शन और निजी झलकियां शामिल हैं. इस एक्ट्रेस ने फैंस को अपने पति विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ निजी, शांत सैर-सपाटों, पसंदीदा खान-पान और परिवार के दिल को छू लेने वाले पलों की झलक दिखाई हैं. उन्होंने फोटो की एक ऐसी सीरीज तैयार की है, जो बताती है कि उन्होंने मई का महीना कैसे बिताया.
कैटरीना कैफ़ ने अपने प्यारे 'मई कलेक्शन' के जरिए फैंस को खुश कर दिया है. इस कलेक्शन में उन्होंने जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों, परिवार के साथ बिताए पलों और विक्की कौशल के साथ जिंदगी के कुछ प्यारे-प्यारे पलों की झलक दिखाई.
'ना पुछदे' गाना 'खुद से' ढूंढने से लेकर, एक छोटे से साथी के साथ 'गजपति कुलपति' किताब पढ़ने तक, हर तस्वीर से अपनापन और सुकून झलक रहा था. इन तस्वीरों में केक के एक टुकड़े और उनके बेहद खूबसूरत लंबे बालों का एक मनमोहक झलक भी देखने को मिला है.
कैटरीना कैफ ने लिखा, 'मई, तुम कमाल के रहे. मैं जिस भी शहर में जाती हूं, मैं वहां सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट की तलाश करती रहती हूं. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह अब तक की सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट है और कॉफी भी सबसे अच्छी है.'
उन्होंने अपने बेटे विहान की झलकियां शेयर कीं और आगे लिखा, 'खुशहाल परिवार, लेकिन मम्मी का हेयरस्टाइल थोड़ा अजीब है रेजा, तुम्हें बस देखते ही मेरे पैरों में दर्द होने लगा. शुगर, ग्लूटेन, डेयरी.'
तस्वीरों में विक्की कौशल की भी झलकियां शामिल थी. एक तस्वीर में विक्की कौशल कैटरीना की तस्वीर क्लिक करते हुए शैडो में कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं. हालांकि फोटो सीरीज में सारी लाइमलाइट उनके काले घने लंबे बालों ने चुरा ली.
कैटरीना ने अपनी प्लेलिस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर करके अपनी फोटो सीरीज को खत्म किया, जिसमें एक पंजाबी गाना 'ना पुछदे' शामिल था. जहां उन्होंने यह कहकर सफाई दी, 'मैंने यह गाना खुद ही खोजा है. मुझे इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया.'
कैटरीना अभी अपनी मां बनने की भूमिका पर ध्यान देने के लिए समय निकाल रही हैं और उन्होंने इस समय किसी भी नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' में शामिल हो सकती हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास और आलिया भट्ट भी नजर आएंगी.