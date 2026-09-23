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'अफगान जलेबी' गाने के सेट पर काजी तौकीर को देख कैटरीना कैफ ने कहा था 'हैंडसम लुकिंग बॉय', कोरियोग्राफर का खुलासा

फिल्ममेकर अहमद खान ने 'अफगान जलेबी' के सेट का एक किस्सा सुनाया है, जिसमें उन्होंने काजी तौकीर को देख कैटरीना का रिएक्शन बताया है.

Katrina Kaif reacted to seeing Qazi Touqeer
कैटरीना कैफ/काजी तौकीर (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: काजी तौकीर इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं. उन्हें लगभग दो दशक पहले रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीतने के बाद पहचान मिली थी. लेकिन उसके कुछ ही समय बाद, कई रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स की तरह काजी भी लाइमलाइट से दूर हो गए. इसलिए जब वे कबीर खान की फिल्म 'फैंटम' (2015) के गाने 'अफगान जलेबी' के म्यूज़िक वीडियो में नजर आए, तो उनके फैंस ने उन्हें खूब सराहा. इस गाने को लेकर फिल्ममेकर अहमद खान ने एक किस्सा सुनाया, जिसमें काजी की कास्टिं से लेकर कैटरीना कैफ के रिएक्शन तक की कहानी शामिल है.

एक इंटरव्यू में अहमद खान ने 'अफगान जलेबी' की कास्टिंग के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उनकी टीम को 'अफगान जलेबी' गाने के लिए एक लड़के जरूरत थी. एक ऐसा लड़का, जो इस गाने में फीट बैठे. उन्हें अचानकर काजी तौकीर का ख्याल आया.

चूंकि वह काजी को पहले से जानते थे. वह काजी को फेम गुरुकुल के समय से ही जानते थे. काजी अक्सर अहमद और उनके भाइयों से मिलते रहते थे. इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोलकर उन्हें बुलवाया.

उन्होंने कहा, "मैं काजी को जानता था. वह हैंडसम था और उसका लुक वैसा ही था जैसा हमें चाहिए था, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से बोलकर उसके साथ एक मीटिंग रखी. वह आया, हमने उसके साथ रिहर्सल की और मैंने उसके साथ गाना शूट किया."

उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैंने सोचा कि वह क्या कर रहा है और उससे उसकी तस्वीरें मांगीं. उसके बाल लंबे थे और उसका लुक अफगान-कश्मीरी जैसा था. मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने कहा, 'सर, आप ही बताइए.' मैंने उसे बुलाया और हम तुरंत उसके साथ आगे बढ़ गए."

काजी का लुक काफी अट्रैक्टिव था. जाहिर तौर पर कैटरीना कैफ का भी ध्यान काजी ने खींचा. उनके रिएक्शन को याद करते हुए अहमद ने कहा, "कैटरीना काफी सरप्राइज थीं. उन्होंने कहा, 'कितना हैंडसम लड़का है'."

आखिरकार, इस गाने की शूटिंग फिल्म सिटी के एक सेट पर हुई और यह गाना बहुत काफी पॉपुलर हुआ. अहमद ने आगे कहा कि इसकी कामयाबी से काजी को भी नई पहचान मिली. अहमद ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "गाना अच्छा चला और उस लड़के को भी इसका फायदा हुआ. बस, यही बात थी."

'अफगान जलेबी' 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'फैंटम' का गाना है. यह गाना पाकिस्तानी सिंगर असरार ने गाया है और इसे प्रीतम ने कंपोज किया है. 26/11 के मुंबई हमलों पर आधारित इस फिल्म में कैटरीना कैफ और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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