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मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने बेटे विहान संग मनाया अपना पहला जन्मदिन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- सबसे कीमती...

कैटरीना कैफ ने अपने जन्मदिन के जश्न की खूबसूरत तस्वीर साझा की है. बेटे विहान के जन्म के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था.

Katrina Kaif
कैटरीना कैफ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 1:30 PM IST

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हैदराबाद: कैटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना 43वां जन्मदिन मनाया था. उन्होंने पति-एक्टर विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. एक्ट्रेस के पोस्ट से उनके सिंपल जन्मदिन के जश्न की झलक देखने को मिली, जिसमें विक्की के साथ कैंडिड तस्वीरें और उनके बेटे की प्यारी झलकियां शामिल थीं.

कैटरीना कैफ ने अपने 43वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन की दिल छू लेने वाली झलक फैंस के साथ साझा की है. रविवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने एक्टर-पति विक्की कौशल और 8 महीने के बेटे विहान कौशल के साथ हुए छोटे से सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं.

इन तस्वीरों में सबसे खास थी एक्ट्रेस की अपने बेटे विहान कौशल के छोटे से हाथ को प्यार से चूमते हुए एक भावुक कर देने वाली तस्वीर, जिसमें उन्होंने बेटे का चेहरा छिपाकर रखा था. इस तस्वीर ने ऑनलाइन फैंस का दिल जीत लिया.

एक और तस्वीर में विहान ने अपनी मां की नाक पकड़ रखी है. वहीं दूसरी तस्वीर में कैटरीना और विक्की एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं. एक और फोटो में कैटरीना शानदार ऑरेंज मैक्सी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. इस खूबसूरत पल को साझा करते हुए कैटरीना के पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'तुम मेरे लिए सबसे कीमती आशीर्वाद हो, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूं. सबसे अच्छा जन्मदिन.'

कैटरीना और उनके पति विक्की कौशल ने हमेशा अपने बेटे की जिंदगी को निजी रखने का फैसला किया है. इस साल की शुरुआत में, इस जोड़े ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पैपराजी को विहान से मिलवाया, लेकिन फोटोग्राफ़रों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे उसकी तस्वीरें न लें और न ही उन्हें सर्कुलेट करें. इस कदम की काफी तारीफ हुई और कई लोगों ने सार्वजनिक ध्यान के बजाय अपने बच्चे की निजता को प्राथमिकता देने के लिए इस जोड़े की सराहना की.

कैटरीना और विक्की ने 7 नवंबर, 2025 को अपने पहले बच्चे, विहान कौशल का स्वागत किया. इस जोड़े ने अपने बेटे का नाम विहान रखा. यह नाम आदित्य धर की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में विक्की के किरदार 'मेजर विहान सिंह शेरगिल' से जुड़ा है. इस जोड़े ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के 'सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा' में शादी की थी.

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