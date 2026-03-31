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कथानार- द वाइल्ड सॉर्सरर टीजर ट्रेलर: जयसूर्या और अनुष्का शेट्टी की डार्क फैंटेसी फिल्म, सीन देख फैंस हुए अचंभित

कथानार: द वाइल्ड सॉर्सरर का टीजर एक डार्क फैंटेसी दुनिया, जयसूर्या के दमदार लुक और अनुष्का शेट्टी के मलयालम डेब्यू से खास है.

Kathanar The Wild Sorcerer Teaser Trailer
कथानार - द वाइल्ड सॉर्सरर टीजर ट्रेलर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कथानार: द वाइल्ड सॉर्सरर का टीजर आखिरकार रिलीज़ हो गया है, और यह पौराणिक कथाओं और रहस्य पर आधारित एक भव्य और रहस्यमयी डार्क फैंटेसी फिल्म का वादा करता है. रोजिन थॉमस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जयसूर्या मुख्य भूमिका में हैं, और अनुष्का शेट्टी मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू कर रही हैं. टीजर ने पहले ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है, जो इसकी सिनेमैटोग्राफी, एपिक और मिस्टीरियस सीन की तारीफ कर रहे हैं.

कथानार के टीजर ट्रेलर की शुरुआत एक शांत लेकिन प्रभावशाली वॉइसओवर से होती है: "ज्ञान का स्रोत या रूप चाहे जो भी हो, कंथल्लूर साला के हॉल में ज्ञान का हमेशा स्वागत होगा'.

सीन धीरे-धीरे मंदिरों से भरी एक प्राचीन दुनिया का परिचय कराते हैं. एक और आवाज जादू-टोने में विश्वास पर सवाल उठाती है, कहती है, 'मैं जादू-टोने या तंत्र-मंत्र में विश्वास नहीं रखता. इसके बाद कुछ भयावह सीन दिखाई देते हैं, जो अलौकिक शक्तियों और रहस्यमय शक्तियों की ओर इशारा करते हैं. ये लाइनें एक ऐसी कहानी का बैकग्राउंड तैयार करती हैं जो इतिहास, लोककथाओं और जादू का मिक्सचर है.

जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है, जयसूर्या के किरदार की झलक दिखाई देती है. उनका विराट रूप एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्तित्व का संकेत देता है. वे नौवीं शताब्दी के पौराणिक पुजारी कदमत्तथु कथानार की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास जादुई शक्तियां थीं. सीन में उन्हें ज्वालाओं, अनुष्ठानों और ड्रामाटिक सीन से घिरा दिखाया गया है, जो आस्था और अलौकिक शक्तियों के बीच संघर्ष का संकेत देते हैं. टीजर का माहौल गंभीर और रहस्यमय बना रहता है, जो कथानक का बहुत अधिक खुलासा किए बिना उत्सुकता बढ़ाता है.

टीजर में अनुष्का शेट्टी के किरदार की झलक भी दिखाई गई है, जो पारंपरिक पोशाक में नजर आती हैं और फिल्म के ऐतिहासिक माहौल को और भी निखारती हैं. यह उनकी पहली मलयालम फिल्म है, इसलिए यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. मुख्य जोड़ी के अलावा, फिल्म में प्रभु देवा और विनीत भी अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि मोहनलाल एक कैमियो रोल में दिखाई देते हैं.

फिल्म निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म महान जादूगर-पुजारी के जीवन पर आधारित है और दो भागों में बनने वाली कहानी का पहला भाग है. यह प्रोजेक्ट कई सालों से चालू था और इसकी शूटिंग अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी. इसे विशेष रूप से निर्मित स्टूडियो में उन्नत वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का उपयोग करके शूट किया गया है, जिससे टीजर में दिखाई देने वाला एपिक सीन से पता चलता है. फैंस ने पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'पहले कभी न देखा गया' बताया है और सीजीआई और सिनेमैटोग्राफी की प्रशंसा की है.

निर्देशक रोजिन थॉमस ने पहले बताया था कि फिल्म पर काम करने में टीम को लगभग तीन साल लगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना जुनून, समर्पण और ईमानदारी लगाई और सीमाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखा. श्री गोकुलम मूवीज के बैनर तले गोकुलम गोपालन द्वारा निर्मित, कथानार: द वाइल्ड सॉर्सरर का उद्देश्य मिथक, कल्पना और इतिहास को एक भव्य सिनेमाई अनुभव में पिरोना है.

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