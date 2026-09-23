लालबागचा राजा के दर पर कोमल रानी संग दिखे गोविंदा, तो भड़की सुनीता आहूजा की बहू! बोलीं- ऐसे पुरुषों को...
लालबागचा राजा के दर पर कोमल रानी के साथ गोविंदा के स्पॉट होने के बाद कश्मीरा शाह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा बीते कई दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में गोविंदा मुंबई में 'लालबागचा राजा' के दर्शन करते हुए देखे गए, जिसके बाद वे चर्चा में आ गए. उनके साथ कोमल रानी स्वर्णकार भी थीं, जो उनकी आने वाली फिल्म 'रूपा' में उनकी को-स्टार हैं. दोनों को बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा गया. कोमल का नाम गोविंदा के साथ डेटिंग की अफवाहों में भी जोड़ा जाता रहा है. अब, उनके साथ में दिखने के एक दिन बाद, कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर 'घर तोड़ने वालों' का एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे पुरुषों को आदर्श मानना बंद करें जो 'कम उम्र की लड़कियों' के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं.
बुधवार, 23 सितंबर को कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में वह बालकनी खड़े चाय/कॉफी का आनंद लेती हुई दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने इस तस्वीर को एक क्रिप्टिट नोट के साथ तोड़ा है, जिसे लोग गोविंदा और कोमल रानी से जोड़कर देख रहे हैं.
नोट में लिखा, "मुझे यकीन नहीं होता कि लोग एक मिस्ट्री महिला को इतना ग्लैमरस दिखा रहे हैं और उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं. घर तोड़ने वालों को बढ़ावा देना बंद करें और उन पुरुषों को आदर्श मानना छोड़ दें जो अपनी समर्पित पत्नियों को छोड़कर कम उम्र की लड़कियों के साथ चले जाते हैं. यह घिनौना है. हमें अपने लोगों से ज्यादा समझदारी और नैतिकता की उम्मीद है. प्लीज इस पागलपन को रोकें."
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VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Actor Govinda offers prayers at Lalbaugcha Raja.— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/t4E6gxk6gk
हालांकि कश्मीरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी ये बातें गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर फिर से ध्यान खींचे जाने के बीच आई हैं. कश्मीरा के पति और गोविंदा के भतीजे, कृष्णा अभिषेक ने भी इस पोस्ट को 'लाइक' किया है.
इस बीच, कोमल रानी के साथ गोविंदा के दिखने के एक दिन बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. पैपराजी से बातचीत के दौरान उन्होंने इंसानों के मुकाबले पालतू जानवरों के ज्यादा वफादार होने के बारे में एक रहस्यमयी बात कही. उनकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. उन्होंने कहा, "जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं. इंसान धोखेबाज होते हैं."
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी. इस कपल की शादी को 39 साल हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं - टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा. खबरों के मुताबिक, गोविंदा और सुनीता ने इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, सुनीता ने हाल ही में यह केस वापस ले लिया, जब उन्हें पता चला कि गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी से शादी करने की योजना बना रहे थे. लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि दूसरी शादी जैसी कोई बात नहीं है.