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'हमें कातिल कहा': सुनीता आहूजा के सपोर्ट में आए कृष्णा-कश्मीरा शाह, गोविंदा की रूमर्ड GF कोमल रानी के बयान पर किया पलटवार

सुनीता आहूजा की बहू-एक्ट्रेस कश्मीरा शाह का गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के बयान पर पलटवार किया है.

Sunita Ahuja Kashmera Shah krushna komal rani
सुनीता आहूजा/कश्मीरा शाह कृष्णा/कोमल रानी (IANS/ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे झगड़े के बीच, गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित अफेयर की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक चौंकाने वाली घटना में, कोमल रानी ने हाल ही में एक लंबा बयान जारी कर सुनीता पर आरोप लगाया कि वह सालों से अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हैं. कोमल ने खुद पर लगे "घर तोड़ने वाली" होने के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और कैसे तोड़ सकता है? कोमल रानी के इस बयान के बाद सुनीता आहूजा की बहू-एक्ट्रेस कश्मीरा शाह का रिएक्शन आया है.

रविवार, 27 सितंबर को कश्मीरा शाह ने अपने पति-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और अपनी मामी सुनीता आहूजा को टैग करते हुए पोस्ट किया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कोमल रानी के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक, 30 साल और 50 फिल्मों में काम करने के बावजूद, मेरे किसी भी को-स्टार को मेरी पर्सनल जिंदगी या फीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था. मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को सब कुछ बताया, और वह थे मेरे पति कृष्णा."

कश्मीरा ने गर्व से कहा कि उन्होंने ऐसे घर में शादी की है, जहां की महिलाएं स्ट्रॉन्ग हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "काम की जगह पर मैंने कभी ऐसे रिश्ते के बारे में नहीं सुना, जहां कोई सहकर्मी इतनी निजी बातें जानता हो. मैं जानती हूं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग महिला हूं और मैंने स्ट्रॉन्ग महिलाओं वाले परिवार में शादी की है. हमें अक्सर बदतमीज, घमंडी, हावी होने वाली, फोकस्ड और मतलबी कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार का ध्यान रखती हैं."

कश्मीरा ने किसी का नाम लिए आगे लिखती हैं, "यह पहली बार है जब हमें कातिल कहा जा रहा है. तो अगर हर मां, पत्नी, बहन, आंटी और उनके कुत्तों को उस एक पुरुष की रक्षा करने के लिए कातिल कहा जाता है जिसे वे प्यार करती हैं- चाहे वह पिता हो, पति हो, भाई हो या कुत्ता- तो ठीक है, ऐसा ही सही." कश्मीर ने अपनी मामी पर गर्व महसूस करते हुए और अपना समर्थन देते हुए आखिरी में लिखती हैं, "मुझे गर्व है कि आप ऐसी महिला हैं, सुनीता आहूजा, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी."

कश्मीरा शाह का यह पोस्ट कोमल रानी के बयान के एक दिन बाद आया है. कोमल ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिखा, "जो औरत अपने ही पति को सैलून से जान से मारने की कोशिश कर रही हो ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगती. पहले से ही टूटे हुए घर में कोई भी घर तोड़ने वाला नहीं हो सकता."

कोमल रानी ने आगे कहा, "लगता है उन्हें इसे सबके सामने दिखाने में मजा आता है. क्या यह सच में कोई दुख है या कोई सोची-समझी साजिश? किसी आदमी को लगातार मानसिक रूप से परेशान करना, उसे काम करने से रोकना, उसे घर पर बैठने और बर्बाद होने के लिए मजबूर करना, उसे पूरी तरह अलग-थलग कर देना और उसे मौत के कगार पर पहुंचा देना."

Komal Rani
कोमल रानी का पोस्ट (IG)

उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी और डेडिकेटेड पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है. क्या ऐसी महिलाएं मानसिक रूप से बीमार होती हैं, या वे बस जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि जो काम वे बंद दरवाजों के पीछे नहीं कर पाईं, उसे वे सबके सामने आकर और लोगों की सहानुभूति हासिल करके कर सकती हैं."

बता दें, कोमल रानी गोविंदा के साथ उनकी आगामी फिल्म रूपा में नजर आने वाली है. दोनों को पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. इसके बाद मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान, उन्हें साथ देखा गया.

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी और उनकी शादी को लगभग चार दशक हो चुके हैं. इस जोड़े के दो बच्चे हैं - बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा.

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