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Karwa Chauth 2026: करवा चौथ की फोटो-रील्स के लिए परफेक्ट गाने, इंस्टा पर पति संग छा जाएंगी आप, मिल सकते हैं लाखों व्यूज

करवा चौथ ( Getty )

हैदराबाद: 29 अक्टूबर को करवा चौथ है. इस मौके पर पत्नियां अपने पति के साथ मिलकर काफी सारे मोमेंट कैमरे में कैद करती हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं. अपलोडिंग के समय काफी लोगों को एक चीज की समस्या होती है और वो है- गाने. वे अपने पोस्ट को एक ऐसे गाने के साथ अपलोड करना चाहती हैं, जो उनके उस मोमेंट को बयां करें और परफेक्ट बनाए. सॉन्ग सेलेक्शन में उनका काफी समय जाता है. अगर आप भी परफेक्ट सॉन्ग खोजने में परेशान होती हैं, तो हम आपके लिए ऐसे टॉप गाने लेकर आए हैं, जो ना सिर्फ आपके तस्वीरों और रील्स में जान डालेंगी, बल्कि आपके पोस्ट की रीच और व्यूज को भी बढ़ा सकती है. तो चलिए एक नजर डालें उन गानों पर जो आपके पोस्ट के लिए परफेक्ट हो सकती हैं...

मंगल रंग (रामायण पार्ट 1)

नितेश तिवारी की निर्देशित पौराणिक फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के बोल और म्यूजिक दोनों ने ही मन को मोह लेने वाले हैं. अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील या फोटो के लिए गाना सोच रहे हैं, तो 'मंगल रंग' आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. धड़क टाइटल ट्रैक (धड़क, 2018) 2018 में रिलीज हुई जाह्नवी कपूर ईशान खट्टर की फिल्म 'धड़क' का टाइटल ट्रैक काफी रोमांटिक हैं. इस गाने का अंतरा "हो कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, बाबुल की गली आऊं छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, सोला साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है, सात जन्मों की ये पेहली तारीख है" आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को शानदार बना सकती है. इस गाने की हर एक लाइन आपके रिश्ते को बयां करेगी और आपके पोस्ट के व्यूज को लाखों तक पहुंचा सकती है. 'करवा चौथ : वीन रांझा' वीन रांझा का गाया गया पंजाबी गाना 'करवा चौथ' इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंड कर रहा है. अगर आप अपने पोस्ट के लिए कोई पंजाबी गाना सर्च कर रही हैं तो 'करवा चौथ : वीन रांझा' गाना आपके पोस्ट के लिए परफेक्ट हो सकता है. इस गाने के बोल वीन रांझा ने लिखे हैं और इसका संगीत बनी बीट्स ने दिया है. हे रंगरेज (भाग मिल्खा भाग, 2013)