Karwa Chauth 2026: करवा चौथ की फोटो-रील्स के लिए परफेक्ट गाने, इंस्टा पर पति संग छा जाएंगी आप, मिल सकते हैं लाखों व्यूज
करवा चौथ के मौके पर हम कुछ खास गानों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने इंस्टाग्राम रील्स-फोटो के लिए चुन सकते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:44 PM IST
हैदराबाद: 29 अक्टूबर को करवा चौथ है. इस मौके पर पत्नियां अपने पति के साथ मिलकर काफी सारे मोमेंट कैमरे में कैद करती हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं. अपलोडिंग के समय काफी लोगों को एक चीज की समस्या होती है और वो है- गाने. वे अपने पोस्ट को एक ऐसे गाने के साथ अपलोड करना चाहती हैं, जो उनके उस मोमेंट को बयां करें और परफेक्ट बनाए. सॉन्ग सेलेक्शन में उनका काफी समय जाता है. अगर आप भी परफेक्ट सॉन्ग खोजने में परेशान होती हैं, तो हम आपके लिए ऐसे टॉप गाने लेकर आए हैं, जो ना सिर्फ आपके तस्वीरों और रील्स में जान डालेंगी, बल्कि आपके पोस्ट की रीच और व्यूज को भी बढ़ा सकती है. तो चलिए एक नजर डालें उन गानों पर जो आपके पोस्ट के लिए परफेक्ट हो सकती हैं...
मंगल रंग (रामायण पार्ट 1)
नितेश तिवारी की निर्देशित पौराणिक फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के बोल और म्यूजिक दोनों ने ही मन को मोह लेने वाले हैं. अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील या फोटो के लिए गाना सोच रहे हैं, तो 'मंगल रंग' आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है.
धड़क टाइटल ट्रैक (धड़क, 2018)
2018 में रिलीज हुई जाह्नवी कपूर ईशान खट्टर की फिल्म 'धड़क' का टाइटल ट्रैक काफी रोमांटिक हैं. इस गाने का अंतरा "हो कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, बाबुल की गली आऊं छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, सोला साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है, सात जन्मों की ये पेहली तारीख है" आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को शानदार बना सकती है. इस गाने की हर एक लाइन आपके रिश्ते को बयां करेगी और आपके पोस्ट के व्यूज को लाखों तक पहुंचा सकती है.
'करवा चौथ : वीन रांझा'
वीन रांझा का गाया गया पंजाबी गाना 'करवा चौथ' इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंड कर रहा है. अगर आप अपने पोस्ट के लिए कोई पंजाबी गाना सर्च कर रही हैं तो 'करवा चौथ : वीन रांझा' गाना आपके पोस्ट के लिए परफेक्ट हो सकता है. इस गाने के बोल वीन रांझा ने लिखे हैं और इसका संगीत बनी बीट्स ने दिया है.
हे रंगरेज (भाग मिल्खा भाग, 2013)
करवा चौथ पर अगर आप पार्टनर के साथ रील या फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे है, तो आपके लिए 'भाग मिल्खा भाग' का 'हे रंगरेज' का गाना बेस्ट हो सकता है. इस गाने का "ओ अपने ही रंग में मुझे रंग दे धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे रंग देना, रंग देना, रंग दे ना" लाइन अपके पोस्ट में चार चांद लगा सकता है.
सैयां (झूमो रे)
कैलाश खेर का 'सैयां' गाना हर किसी के दिल को छू लेता है. अगर आप एक नई नवेली दुल्हन है और आपका ये पहला करवा चौथ है, तो 'सैयां' का "यह नई-नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए" लाइन आपके पहले करवा चौथ के इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए परफेक्ट गानों में से एक हो सकता है. गाने की ये लाइन आपके बंधन को बेहद ही खूबसूरत अंदाज से दर्शाएगी.
करवा चौथ (एल्बम सॉन्ग)
पंजाबी सिंगर जस मानक का मशहूर गाना 'करवा चौथ' 2020 में रिलीज हुआ था. यह गाना आपके करवा चौथ पोस्ट के लिए शानदार हो सकता है. पति अगर करवा चौथ पर अपनी पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करने का सोच रहे है और उसके लिए गाना सर्च कर रहे हैं तो जस मानक का 'करवा चौथ' गाना आपके के लिए परफेक्ट हो सकता है.
घर आजा परदेसी (दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे)
'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (1995) कई वजहों से बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म में कई यादगार गाने भी थे. लेकिन एक गाना जो हर करवा चौथ पर लोगों के जुबान पर आ जाता है, वो है- 'घर आजा परदेसी'. इस गाने की "ओ चांद को देखूं, हाथ मैं जोड़ूं, करवाचौथ का व्रत मैं तोड़ूं" लाइन सदाबहार है और हर करवा चौथ पर ट्रेंड में रहता है.