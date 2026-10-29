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Karwa Chauth 2026: लाल जोड़े में 'देसी गर्ल', पति निक जोनस संग मनाया करवा चौथ, तस्वीर शेयर कर बोलीं- मैं हर साल...

प्रियंका चोपड़ा और उनकी फैमिली ( IANS )

हैदराबाद: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास, हमेशा की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार मनाती नजर आ रही हैं. वह हर साल अपने फैंस को इस खास दिन की झलक दिखाती आई हैं. इस बार भी देसी गर्ल ने सोशल मीडिया पर अपने करवा चौथ की झलक दिखाई है, जिसे देख फैंस उन पर खूब प्यार लूटा रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 29 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया और इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस जश्न की तस्वीरें शेयर कीं. गुरुवार को प्रियंका ने कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनका खुद की लगाई हुई मेहंदी की डिजाइन, करवा चौथ का रस्में, मालती का निक को गले लगाना और एक तस्वीर में उनका पारंपरिक लाल लिबास में नजर आना शामिल है.

प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट (IG) प्रियंका चोपड़ा ने अपने करवा चौथ की झलक की शुरुआत अपनी मेहंदी से की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी ताजी मेहंदी की डिजाइन शेयर करते हुए पोस्ट पर लिखा है, 'यह अपने आप से बनाई. पिया के नाम की.. मना रहे सभी लोगों को करवाचौथ की शुभकामनाएं.' फिर देसी गर्ल ने अपने सूखी हुई मेहंदी पर चासनी लगाई और उसकी तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपने फैंस से सवाल करते हुए पूछा, 'सवाल यह है कि क्या चाशनी काम करेगी? अगर आप जानते हैं, तो आप जानते हैं.' प्रियंका के हाथ की मेहंदी (IG) मेहंदी की झलक देखने के बाद प्रियंका ने एक प्यारा सा फैमिली मोमेंट अपने फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी के अपने पिता निक जोनास को गले लगाने का एक बेहद प्यारा पल साझा किया और उन्हें अपनी "पूरी दुनिया" बताया. तस्वीर में निक ने मालती को अपने करीब पकड़ा हुआ है और पिता-बेटी की यह जोड़ी घर पर साथ बैठी है. प्रियंका ने लिखा, 'डैडी घर आ गए हैं. एक ही फ्रेम में मेरी पूरी दुनिया. हैप्पी करवा चौथ.'