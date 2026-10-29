Karwa Chauth 2026: लाल जोड़े में 'देसी गर्ल', पति निक जोनस संग मनाया करवा चौथ, तस्वीर शेयर कर बोलीं- मैं हर साल...
प्रियंका चोपड़ा ने अपने करवा चौथ की पहली तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने पति के साथ करवा चौथ का पूजा करती दिखीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास, हमेशा की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार मनाती नजर आ रही हैं. वह हर साल अपने फैंस को इस खास दिन की झलक दिखाती आई हैं. इस बार भी देसी गर्ल ने सोशल मीडिया पर अपने करवा चौथ की झलक दिखाई है, जिसे देख फैंस उन पर खूब प्यार लूटा रहे हैं.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 29 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया और इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस जश्न की तस्वीरें शेयर कीं. गुरुवार को प्रियंका ने कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनका खुद की लगाई हुई मेहंदी की डिजाइन, करवा चौथ का रस्में, मालती का निक को गले लगाना और एक तस्वीर में उनका पारंपरिक लाल लिबास में नजर आना शामिल है.
प्रियंका चोपड़ा ने अपने करवा चौथ की झलक की शुरुआत अपनी मेहंदी से की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी ताजी मेहंदी की डिजाइन शेयर करते हुए पोस्ट पर लिखा है, 'यह अपने आप से बनाई. पिया के नाम की.. मना रहे सभी लोगों को करवाचौथ की शुभकामनाएं.'
फिर देसी गर्ल ने अपने सूखी हुई मेहंदी पर चासनी लगाई और उसकी तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपने फैंस से सवाल करते हुए पूछा, 'सवाल यह है कि क्या चाशनी काम करेगी? अगर आप जानते हैं, तो आप जानते हैं.'
मेहंदी की झलक देखने के बाद प्रियंका ने एक प्यारा सा फैमिली मोमेंट अपने फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी के अपने पिता निक जोनास को गले लगाने का एक बेहद प्यारा पल साझा किया और उन्हें अपनी "पूरी दुनिया" बताया. तस्वीर में निक ने मालती को अपने करीब पकड़ा हुआ है और पिता-बेटी की यह जोड़ी घर पर साथ बैठी है. प्रियंका ने लिखा, 'डैडी घर आ गए हैं. एक ही फ्रेम में मेरी पूरी दुनिया. हैप्पी करवा चौथ.'
उन्होंने अपने लुक का खुलासा करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं और साथ में मजेदार कैप्शन लिखे.एक तस्वीर में वे बेसबॉल कैप पहने हुए हैं और सोच रही हैं, 'यह चांद कब निकलेगा?' और एक दूसरी तस्वीर में, जिसमें प्रियंका और निक बाहर पोज़ देते दिख रहे हैं और प्रियंका के हाथ में करवा चौथ की थाली है और इस पल को निक अपने कैमरे में कैद करते हुए सेल्फी क्लिक कर रहे हैं. इस खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'ओके, मैं हर साल फिल्मी हो जाती हूं… निक जोनास.'
प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के लिए रखे करवा चौथ के व्रत को तोड़ने के लिए पारंपरिक लाल रंग का ड्रेस पहना है. इस ड्रेस में स्लीवलेस कुर्ता है जिसे ऑर्गेंजा दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है, दोनों पर चमकदार गोल्ड लेस एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है.
एक्ट्रेस ने कुंदन गहनों के साथ ट्रेडिशनल लुक को स्टाइल किया, जिसमें हाथ फूल, मोतियों से सजे झुमकी इयररिंग्स, अंगूठियां और एक स्टेटमेंट घड़ी शामिल है. मेकअप के लिए, प्रियंका ने अपने बालों को खुला छोड़ा और सॉफ्ट वेव्स के साथ स्टाइल किया, उन्होंने क्लासिक रेड लिप शेड, एक रेड बिंदी, सिंदूर से अपने लुक को पूरा किया है. वहीं, निक क्रीम कलर के कुर्ता में नजर आ रहे हैं.
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच रोमांस की शुरुआत सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने से हुई थी. कुछ समय के बाद, अगस्त 2018 में दोनों की सगाई हो गई. इस जोड़े ने 2018 में राजस्थान में पारंपरिक ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. जनवरी 2022 में, सरोगेसी के जरिए उनके घर बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का जन्म हुआ.