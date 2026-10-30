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Karwa Chauth 2026: आमिर खान ने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मनाया पहला करवा चौथ, अनिल कपूर के घर लगा स्टार कपल का मेला

आमिर खान ने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मनाया पहला करवा चौथ ( ANI/IANS )

हैदराबाद: देशभर में बीती 29 अक्टूबर को पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाले करवा चौथ के त्योहार की धूम रही. इस वक्त सोशल मीडिया पर आमजन से लेकर सेलेब्स के करवा चौथ की तस्वीरें और रील से भरा हुआ है. बॉलीवुड में करवा चौथ की खूब रोशनी रही. अब सेलेब्स अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का प्यार बटोर रहे हैं. चलिए तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस स्टार कपल ने इस करवा चौथ को कैसे सेलिब्रेट किया.

अनिल कपूर के घर सजा 'चांद' के त्योहार का मेला

करवा चौथ के मौके पर गौरी खान एक्टर अनिल कपूर के घर पहुंची, जहां कई स्टार वाइफ पहले से करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए इकट्ठी हुईं. वहीं, अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर अपनी पत्नी महीप कपूर के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करते दिखे. अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने शादी के बाद पति रोहन ठक्कर संग अपना पहला करवा चौथ का व्रत खोला. शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा और चंकी पांडे पत्नी भावना पांडे संग करवा चौथ का व्रत मनाने पहुंची. वहीं, वरुण धवन के डायरेक्टर पिता डेविड धवन पत्नी के साथ अनिल कपूर के घर पहुंचे थे. खुद अनिल कपूर काले कुर्ते में करवा चौथ मनाते नजर आए. सोनम कपूर पति आनंद आहूजा संग पापा के घर करवा चौथ मनाने पहुंची थीं. आमिर खान और गौरी स्प्रैट का पहला करवा चौथ बॉलीवुड के लिए साल 2026 का करवा चौथ इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस बार आमिर खान ने अपनी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग पहला करवा चौथ मनाया है. इस मौके पर आमिर खान ब्लैक फ्लोरल कुर्ता पायजामा और गौरी पर्पल ड्रेस में स्पॉट किया गया. आमिर खान ने गौरी संग पैप्स को जमकर पोज दिया और इस नई-नवेली जोड़ी ने उनके फैंस का दिल जीत लिया. हिना खान-रॉकी मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल संग करवा चौथ 2026 की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर हिना खान ने लिखा है, करवा चौथ एडिट. जैकी भगनानी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने इस साल भी करव चौथ पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से अपनी सोशल मीडिया वॉल को सजाया. रकुल लाल सूट में बेहद सुंदर दिख रही थी और रकुल ने बेज रंग का कुर्ता पायजामा पहना है. रकुल और जैकी ने फैंस को करवा चौथ की शुभकामनाएं भेजी हैं. प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस संग खूबसूरत अंदाज में अमेरिका में करवा चौथ मनाया. प्रियंका ने करवा चौथ सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.