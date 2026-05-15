करप्पू बॉक्स ऑफिस डे 1: रिलीज में देरी और शो कैंसल, जानें पहले दिन कितना कमा पाई सूर्या की एक्शन फिल्म
'करप्पू' देरी और रद्द हुए शो के बावजूद रिलीज हुई, जिसे तमिल में अच्छी प्री-सेल्स और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: सूर्या की एक्शन ड्रामा फिल्म 'करप्पू' मूल रूप से तमिलनाडु में 14 मई को सुबह 9 बजे विशेष फैन शो के साथ रिलीज होने वाली थी. हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े बकाया भुगतान न होने के कारण अंतिम समय में संकट पैदा हो गया, जिसके चलते कई थिएटर्स पर सुबह और दोपहर के शो रद्द करने पड़े. रिलीज को लेकर मची अफरा-तफरी के बावजूद, 'करप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की, जिसका मुख्य कारण तमिलनाडु और तेलुगु राज्यों में इसकी मजबूत एडवांस बुकिंग थी.
#RjBalaji's Very Emotional video..🥲— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) May 14, 2026
" i'm really sorry.. it shouldn't have happened.. i didn't expect this too.. i hope all the issues will get resolved and the film will be released this evening at 6pm..❣️ sorry for making you all go through this..🫂"pic.twitter.com/cCkOyFXfE0
फिल्म के स्थगित होने की घोषणा के बाद भी सूर्या के फैंस ने फिल्म का समर्थन जारी रखा, जिससे फिल्म की प्री-सेल्स अच्छी बनी रही. व्यापार रिपोर्टों के अनुसार, रिलीज में व्यवधान से पहले, करप्पू ने भारत भर में अंतिम दिन की अग्रिम बुकिंग में लगभग 4.55 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया था.
तमिलनाडु ने लगभग 1.85 करोड़ रुपये की कुल बुकिंग के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1.22 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई. केरल का योगदान लगभग 71 लाख रुपये रहा, कर्नाटक ने लगभग 69 लाख रुपये का योगदान दिया, जबकि शेष भारत का योगदान लगभग 8 लाख रुपये रहा. रिलीज में देरी से स्क्रीनिंग प्रभावित होने से पहले, आरक्षित सीटों सहित कुल अनुमानित ओपनिंग कलेक्शन लगभग 11 करोड़ रुपये से अधिक था.
Karupppaaaaaaaa 🔥🔥✴️🥹🥹🥹💥💥💥💥💥.. #Karuppu— 𝓑𝓪𝓵𝓪 𝓼𝓾𝓻𝓲𝔂𝓪 ❤️🔥(𝘽+𝙑𝙚) (@_peacemaker07_) May 15, 2026
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BookMyShow पर ही फिल्म ने रिलीज से पहले 119,000 टिकटों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था, जो प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है. हालांकि, सुबह के शुरुआती शो रद्द होने से फिल्म की ओपनिंग पर काफी असर पड़ा. ट्रेड विश्लेषकों को पहले उम्मीद थी कि करप्पू, पिछली रिलीज तमिल फिल्म पराशक्ति को टक्कर देते हुए 2026 की सबसे बड़ी कॉलीवुड ओपनिंग में से एक साबित होगी, लेकिन रद्द हुए शो के लिए रिफंड जारी होने और कई केंद्रों पर शो देर से शुरू होने के कारण, फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा.
Dear all…— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 15, 2026
Thank you for being with us! 🙏🏽#Karuppu #VeeraBhadrudu from today!@RJ_Balaji @trishtrashers @dop_gkvishnu @SaiAbhyankkar @prabhu_sr @DreamWarriorpic @thinkmusicindia pic.twitter.com/iXxw5V8FiH
फिल्म ने अपने पहले दिन 481 शहरों में 1,235 शो में हाउसफुल शो के साथ लगभग 19.6 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. हालांकि ये आंकड़े रिलीज से पहले की उम्मीदों से कम हैं, फिर भी फिल्म ने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया.
#Karuppu First half: A Full commercial package of Action and Emotions✨— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026
- #Suriya's screen presence and that Karuppasamy makeover was🥵
- #RJBalaji delivered it with the Interesting screenplay without any flaws👏
- Opening Fight & Interval peaked with SaiAbhyankkar's bang on… pic.twitter.com/mDOSQmKIO1
फिल्म निर्माताओं के लिए सकारात्मक संकेत दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया है. शाम के शो के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहजनक रही हैं, जिसमें दर्शकों ने सूर्या की दमदार उपस्थिति, आरजे बालाजी के निर्देशन और फिल्म के भावनात्मक-व्यावसायिक मिश्रण की सराहना की है. कई वर्षों बाद सूर्या के साथ तृषा की जोड़ी को भी प्रशंसकों से सराहना मिली है.
#Karuppu Veri Maxxxx interval ⛓️❤️🔥❤️🔥— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) May 15, 2026
Absolutely theatrical madness from Karuppasamy Suriya😎
GOD MODE BEGINS !! pic.twitter.com/BWG5zd3OtR
अब सबकी निगाहें वीकेंड के प्रदर्शन पर टिकी हैं. शनिवार के शो के लिए एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने करीब 3.39 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जो दर्शाता है कि खराब शुरुआत के बावजूद दर्शकों की दिलचस्पी बरकरार है. अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया जारी रहती है, तो करप्पू शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई कर सकती है और पहले दिन की गिरावट से उबर सकती है.