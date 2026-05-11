ETV Bharat / entertainment

सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ आ रही है 'करुप्पु', सूर्या-तृषा की जोड़ी पर टिकी सबकी नजर, जानें फिल्म की एडवांस बुकिंग, सर्टिफिकेशन और बहुत कुछ

'करुप्पु ( Poster )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल करुप्पु इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म 14 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग ने शानदार शुरुआत कर दी है. फिल्म का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. खास बात यह है कि करीब 20 साल बाद सूर्या और तृषा कृष्णन एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. यही वजह है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत

'करुप्पु' की एडवांस बुकिंग 10 मई की शाम 7 बजे भारत और विदेशों में शुरू की गई. बुकिंग शुरू होते ही टिकट खिड़कियों पर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. खासकर तमिलनाडु में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने शुरुआती कुछ घंटों में ही ब्लॉक सीट्स समेत लगभग 1.61 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलीज से पहले यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है. ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर और गल्फ देशों में रहने वाले तमिल दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बताया जा रहा है. कई जगहों पर शुरुआती शो तेजी से भर रहे हैं. सूर्या के करियर के लिए बेहद अहम फिल्म

'करुप्पु' को सूर्या के करियर की अहम फिल्मों में माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं. खासतौर पर कंगुवा और रेट्रो से दर्शकों और ट्रेड को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों फिल्में वैसी सफलता हासिल नहीं कर सकीं. ऐसे में 'करुप्पु' को सूर्या की दमदार वापसी के रूप में देखा जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर में उनका मास लुक, एक्शन और इमोशनल अवतार फैंस को काफी पसंद आए हैं.