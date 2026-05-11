सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ आ रही है 'करुप्पु', सूर्या-तृषा की जोड़ी पर टिकी सबकी नजर, जानें फिल्म की एडवांस बुकिंग, सर्टिफिकेशन और बहुत कुछ
'करुप्पु' 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइए जानें सूर्या-तृषा की आगामी फिल्म की एडवांस बुकिंग, सर्टिफिकेशन और बहुत कुछ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 8:42 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल करुप्पु इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म 14 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग ने शानदार शुरुआत कर दी है.
फिल्म का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. खास बात यह है कि करीब 20 साल बाद सूर्या और तृषा कृष्णन एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. यही वजह है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है.
एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत
'करुप्पु' की एडवांस बुकिंग 10 मई की शाम 7 बजे भारत और विदेशों में शुरू की गई. बुकिंग शुरू होते ही टिकट खिड़कियों पर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. खासकर तमिलनाडु में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने शुरुआती कुछ घंटों में ही ब्लॉक सीट्स समेत लगभग 1.61 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलीज से पहले यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है.
ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर और गल्फ देशों में रहने वाले तमिल दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बताया जा रहा है. कई जगहों पर शुरुआती शो तेजी से भर रहे हैं.
सूर्या के करियर के लिए बेहद अहम फिल्म
'करुप्पु' को सूर्या के करियर की अहम फिल्मों में माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं. खासतौर पर कंगुवा और रेट्रो से दर्शकों और ट्रेड को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों फिल्में वैसी सफलता हासिल नहीं कर सकीं. ऐसे में 'करुप्पु' को सूर्या की दमदार वापसी के रूप में देखा जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर में उनका मास लुक, एक्शन और इमोशनल अवतार फैंस को काफी पसंद आए हैं.
सर्टिफिकेशन
रिलीज से पहले फिल्म ने सेंसर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. सेंसर बोर्ड ने 'करुप्पु' को यू/ए सर्टिफिकेट दिया है. यानी 13 साल से ऊपर के बच्चे पैरेंटल गाइडेंस के साथ फिल्म देख सकते हैं. फिल्म में दमदार एक्शन सीक्वेंस, हिंसा और कुछ इंटेंस सीन्स हैं, जिसके चलते इसे यू/ए सर्टिफिकेट दिया गया है.
कहानी
'करुप्पु' सिर्फ एक आम एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें गांव की लोककथाओं, सामाजिक मुद्दों और फैंटेसी एलिमेंट्स का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा. फिल्म में सूर्या 'सरवनन' नाम के एक ईमानदार और निडर वकील की भूमिका निभा रहे हैं, जो गांव में फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब उसके किरदार का संबंध गांव के देवता 'करुप्पुसामी' की रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है.
ट्रेलर में कई ऐसे सीन दिखाए गए हैं, जिनमें सूर्या का किरदार सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है. फिल्म में एक तरफ जहां कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त एक्शन और सुपरनैचुरल घटनाएं भी कहानी का बड़ा हिस्सा होंगी.
तृषा कृष्णन निभाएंगी दमदार भूमिका
तृषा कृष्णन भी फिल्म में एक मजबूत किरदार निभा रही हैं. वह भी फिल्म में वकील के रोल में नजर आएंगी और सूर्या के साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी. ट्रेलर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल सीन्स को काफी सराहा गया है. लंबे समय बाद सूर्या और तृषा की जोड़ी को साथ देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं.
आरजे बालाजी का नेगेटिव रोल बना चर्चा का विषय
फिल्म में निर्देशक आरजे बालाजी खुद भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. खास बात यह है कि इस बार वह एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही उनका लुक और अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. दर्शकों का मानना है कि यह किरदार फिल्म की कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा.
फिल्म में दिखेगी दमदार स्टारकास्ट
फिल्म में सूर्या और तृषा के अलावा कई अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इनमें योगी बाबू, इंद्रांस, नटराजन सुब्रमण्यम और स्वासिका शामिल हैं. कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और ड्रामा से भरपूर यह मल्टीस्टारर फिल्म दर्शकों को पूरा एंटरटेनमेंट देने का दावा कर रही है. फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है.