कार्तिक पूर्णिमा 2025: हरा सूट, माथे पर लाल बिंदी, करीना कपूर ने गुरुद्वारा में टेका माथा, परिवार संग नेहा धूपिया भी हुईं स्पॉट
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और नेहा धूपिया को गुरुद्वारा के बाहर स्पॉट किया गया. देखें वीडियो
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 6:18 PM IST
मुंबई: सिख समुदाय आज (5 नवंबर) गुरु नानक जयंती मना रहा है. इस शुभ अवसर पर लोग गुरुद्वारा माथा टेकने पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना करीना कपूर भी गुरु नानक साहब का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुद्वारा पहुंची. वहीं, नेहा धूपिया को भी गुरुद्वारा के बाहर स्पॉट किया.
पैपराजी ने इंस्टाग्राम पर करीना कपूर का नया वीडियो साझा किया है, जिसमें वह गुरुद्वारा से बाहर निकलती नजर आ रही हैं. हरे रंग का सूट, सिर पर दुपट्टा, माथे पर लाल बिंदी में करीना कपूर बेहद खूबसूरत दिख रही थी. मिनिमल मेकअप और ब्लैक सनग्लासेस से बेबो ने अपने लुक को पूरा किया था. अपनी चमचमाती ब्लैक थार में बैठने से पहले बेबो ने सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया.
करीना कपूर खान ने इस अवसर पर अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने अपने फैंस के बीच त्योहार की खुशियां बांटते हुए एक दिल और हाथ जोड़े हुए इमोजी भी शेयर किए.
वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारा पहुंची थी. उनके साथ पति अंगद बेदी और उनका बेटा भी था. कपल को गुरुद्वारा के बाहर आते वक्त देखा गया. अंगद ने हाथ जोड़कर पैपराजी का अभिवादन किया. जाने से पहले इस जोड़ी ने कैमरे के लिए पोज दिए.
करीना कपूर वर्क फ्रंट
करीना कपूर मेघना गुलजार की क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फिल्म दायरा में नजर आएंगी. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी. उन्हें आखिरी बार रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. इसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी थे.