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WATCH: बप्पा के चरणों में कार्तिक आर्यन, अर्पित किया नेशनल अवॉर्ड, कबीर खान-मुरलीकांत ने भी दी बधाई

बप्पा का दर्शन करने के बाद एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर लालबागचा राजा के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में वह बप्पा के चरणों में सिर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को साझा करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, मेरे सुख-कर्ता दुःख-हर्ता. शब्दों से परे धन्य है. धन्यवाद बप्पा.'

पंडाल से बाहर आते समय एक्टर ने मीडिया से बात की. कार्तिक आर्यन ने कहा, "यह मेरे परिवार और अपनों के लिए बहुत खुशी का पल है. गणपति बप्पा के दर्शन का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है. मैं बस गणपति बप्पा मौर्या बोलना चाहूंगा और मैं बहुत खुश हूं, हम सब बहुत खुश हैं."

कार्तिक आर्यन ने बुधवार को मुंबई के लालबागचा राजा में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर अपनी पहली नेशनल अवॉर्ड जीत का जश्न मनाया. 'चंदू चैंपियन' के लिए 'बेस्ट एक्टर' का प्रतिष्ठित सम्मान मिलने के अगले ही दिन, एक्टर मशहूर गणपति पंडाल पहुंचे और अपना नेशनल अवॉर्ड भी साथ ले गए. पंडाल के वीडियो में कार्तिक को अवॉर्ड के साथ आते और उसे मूर्ति के पास ले जाते हुए देखा जा सकता है. प्रार्थना करने से पहले उन्हें बप्पा के चरणों में अवॉर्ड को छूते हुए देखा गया. एक्टर ने पंडाल में अवॉर्ड के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों सातवें आसमां पर हैं. बीते मंगलवार, 22 सितंबर को उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया. यह सम्मान पाने के बाद कार्तिक आर्यन आज, 23 सितंबर को लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे और उनके चरणों में नेशनल फिल्म अवॉर्ड अर्पित किया. वहीं, इस बड़ी जीत पर चंदू चैंपियन के डायरेक्टर कबीर खान और भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने उन्हें बधाई दी है.

कार्तिक ने यह दौरा गुजरात के केवड़िया में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड मिलने के एक दिन बाद किया. उन्हें 'चंदू चैंपियन' फिल्म में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने यह अवॉर्ड मलयालम सुपरस्टार ममूटी के साथ साझा किया, जिन्हें 'ब्रमायुगम' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए यह अवॉर्ड मिला था.

कार्तिक के लिए कबीर खान का खास मैसेज

'चंदू चैंपियन' कबीर खान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कार्तिक के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वे दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'हमेंशा शेर की चाल चलना मेरे चैंपियन. आपकी उस अचूक हंसी के साथ.'

पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने दी बधाई

भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने भी इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कार्तिक आर्यन के साथ तस्वीर पोस्ट की और इसे एक लंबे नोट के साथ जोड़ा. उन्होंने अपने नोट में लिखा, "72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'चंदू चैंपियन' के लिए 'बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने पर एक्टर कार्तिक आर्यन को बहुत-बहुत बधाई. यह सचमुच बहुत गर्व का पल है और कार्तिक की इस शानदार उपलब्धि पर मुझे बहुत खुशी है. उनकी मेहनत, ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल रूप से दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ही उन्हें यह सम्मान मिला है."

डायरेक्टर और अन्य को बधाई देते हुए पूर्व खिलाड़ी ने लिखा, "इस प्रेरणादायक कहानी को लिखने, डायरेक्ट करने और इतनी सच्चाई और विजन के साथ इसे पर्दे पर उतारने के लिए कबीर खान सर को भी बधाई. ऐसी दमदार और असरदार फिल्म पर भरोसा करने और उसे सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की भी तारीफ. चंदू चैंपियन सिर्फ एक सिनेमाई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जुनून, लगन और सही तरीके से कहानी कहने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. इस हकदार सम्मान के लिए कार्तिक आर्यन, कबीर खान सर, साजिद नाडियाडवाला सर और पूरी टीम को एक बार फिर बहुत-बहुत बधाई."

'चंदू चैंपियन' के बारे में

'चंदू चैंपियन' में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया है. कबीर खान की डायरेक्ट की हुई और साजिद नाडियाडवाला की प्रोड्यूस की हुई यह फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की जिंदगी पर आधारित है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.