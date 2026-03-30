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कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की अनटाइटिल फिल्म में भी होगा अरिजीत सिंह का गाना, भूषण कुमार ने किया दावा

सलमान-आमिर खान की फिल्म में ही नहीं, बल्कि कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की अनटाइटल फिल्म में भी अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलेगी.

Kartik Aaryan Sreeleela untitled film Arijit Singh
कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की अनटाइटिल फिल्म/अरिजीत सिंह (Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की आगामी अनटाइटल फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इन दिनों फिल्म की शूटिंग श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में हो रही है. शूट की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनमें कार्तिक लंबे बालों और पूरी दाढ़ी के साथ रफ लुक में दिखे हैं. फैंस फिल्म के बारे में और जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनके इस इंतजार को कायम रखने के लिए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने एक नई जानकारी दी है, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई. उन्होंने फिल्म के म्यूजिक के बारे में और जानकारी शेयर की, जिसमें उन्होंने यह भी कंफर्म किया कि फिल्म में अरिजीत सिंह का एक गाना होगा.

भूषण कुमार हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की अनटाइटल फिल्म के बारे में कुछ अपडेट दी. उन्होंने साफ किया कि कार्तिक आर्यन और श्रीलीला स्टारिंग फिल्म का टाइटल आशिकी 3 नहीं है.

इंटरव्यूर ने उनसे पूछा कि आशिकी-3 के बारे में लेटेस्ट क्या है. इस पर भूषण कुमार ने साफ लफ्जों में कहा, 'सबसे पहले, यह आशिकी 3 नहीं है, यह एक अनटाइटल्ड फिल्म है. उसकी भी शूटिंग चल रही है. अभी हम यहां से वही श्रीनगर ही जा रहे हैं. वहां पर शूटिंग चल रही है कार्तिक और श्रीलीला की. अनुराग बसु शूट कर रहे हैं. यह अब पूरे जोरों पर चल रहा है और उम्मीद है, हम इस साल फिल्म रिलीज कर देंगे.'

उन्होंने कहा कि प्रीतम का बनाया हुआ म्यूजिक बहुत बढ़िया होने वाला है. उन्होंने कहा, 'यह प्रीतम के सुपर-डुपर हिट म्यूजिक के साथ शानदार तरीके से आ रहा है. उन्होंने इस बार बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया है. बहुत बढ़िया.' जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म में अरिजीत सिंह का कोई गाना होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हां, हां, स्योर.'

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक म्यूजिकल का फर्स्ट लुक 15 फरवरी 2025 को शेयर किया गया था. इसकी शुरुआत भीड़ के चीयर करने से होती है, जबकि एक्टर गिटार बजाते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं. वह 'तू मेरी जिंदगी है' गाते हुए नजर आए, जिसमें वह लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ एक उदास लवर का लुक दे रहे हैं. वीडियो में श्रीलीला और कार्तिक के रोमांटिक पलों की कुछ झलकियां भी दिखाई गईं, जिससे फैंस को इस नई जोड़ी की सिजलिंग केमिस्ट्री की एक झलक मिली है.

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