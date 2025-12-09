ETV Bharat / entertainment

कार्तिक आर्यन और हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप में दिखा दोस्ताना, 'जैक स्पैरो' संग 'रूह बाबा' को देख खुश हुए फैंस

कार्तिक आर्यन ने इस यादगार पल को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'लाल सागर के समुद्री डाकू. जैक स्पैरो एक्स रूह बाबा.' उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन किरदारों को एक साथ जोड़ा, जिससे फैंस को 'भूल भुलैया 2' और 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' की फिर से याद आ गई.

दुनिया भर से कई हस्तियां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में हैं. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन भी इस फेस्टिवल में शामिल हुए और वहां उनकी मुलाकात हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप से हुई. 9 दिसंबर को 'भूल भुलैया 3' के अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' स्टार के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की.

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन सऊदी अरब में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे. इस दौरान उनकी मुलाकात हॉलीवुड आइकन जॉनी डेप से हुई. दोनों स्टार की अचानक मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

तस्वीरों में जॉनी ग्रीन कलर के चेक शर्ट में नजर आ रहे हैं. सिर पर कैप, ब्लैक सनग्लासेस और होंठ में दबे सिगार में वह काफी कूल दिख रहे हैं. वही, कार्तिक बेज और व्हाइट कलर के कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं. दोनों स्टार सेल्फी के लिए मुस्कुराते हुए कैमरे को पोज देते दिख रहे हैं.

दोनों स्टार की तस्वीर सामने आते ही कमेंट सेक्शन, हाय, ओएमजी, वॉव और लाल दिल वाले इमोजी से भर गया है. एक फैन ने लिखा है, 'ओएमजी यह साल का अनएक्सपेक्टेड कोलैब है.' एक ने लिखा है, 'यह बहुत बड़ी बात है. बहुत गर्व है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जैकस्पैरो एक्स रूह बाबा द कोलाब जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी.'

खैर दोनों कलाकारों को एक साथ देखकर फैंस बेहद खुश हैं और अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों किसी फिल्म में साथ नजर आएं. वैसे कार्तिक और जॉनी को एक साथ किसी फिल्म में देखना वाकई दिलचस्प होगा. देखते हैं ऐसा कभी हो पाता भी है या नहीं.

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कार्तिक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं. एक रेडिट यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार्तिक फैंस से घिरे हुए हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. कार्तिक के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, रेखा और कई अन्य भारतीय हस्तियां भी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं.

कार्तिक आर्यन का वर्क फ्रंट

कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्मों के बारे में बात करें तो वह अगली बार 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे. फिल्म में अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के अलावा, कार्तिक के पास नागजिला और अनुराग बसु की अगली फिल्म भी है.