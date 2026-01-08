ETV Bharat / entertainment

WATCH: डेटिंग ऐप पर कार्तिक आर्यन? प्रोफाइल हुआ वायरल, क्या आपने देखा

कार्तिक आर्यन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन पिछले कुछ दिनों से एक विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. बीते कुछ दिनों से उनका नाम 18 साल की लड़की करीना कुबिलियूट से जोड़ा गया. डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं जब कार्तिक और करीना दोनों ने गोवा में एक ही बीच लोकेशन से इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कीं, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अटकलें लगने लगीं. यह विवाद अभी चल ही रहा था कि एक और विवाद कार्तिक आर्यन के सामने आ खड़ा हुआ है. गर्लफ्रेंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच कार्तिक आर्यन की डेटिंग ऐप प्रोफाइल वायरल हो गई है. कुछ दिनों पहले गोवा वेकेशन की मिलती-जुलती पोस्ट कार्तिक आर्यन का नाम करीना कुबिलियूट से नाम जुड़ा गया, जिसके बाद एक्टर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पोस्ट में कई मिलती-जुलती चीजें बताईं, जैसे एक जैसे बीच बेड, मिलते-जुलते तौलिए और समुद्र की तरफ से लिए गए एक जैसे एंगल. इन बातों से कई लोगों को लगा कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं. यह मामला तब और बढ़ गया जब यह दावा सामने आया कि करीना शायद सिर्फ 17 साल की हैं, जिससे एक्टर के खिलाफ कड़ी आलोचना हुई और उन पर एक नाबालिग को डेट करने का आरोप लगा. हालांकि बढ़ते विवाद के देखते हुए करीना कुबिलियूट ने इसका खड़न किया है और एक्टर को जानने से इनकार किया.