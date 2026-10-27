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कार्तिक आर्यन ने हैरी केन को Ballon d'Or की ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, फुटबॉल स्टार संग वीडियो शेयर कर ताजा की पुरानी यादें

कार्तिक आर्यन और हैरी केन ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने फुटबॉल स्टार हैरी केन को 2026 बैलोन डी'ओर जीतने पर बधाई दी है. इस जीत का जश्न मनाते हुए, कार्तिक ने 2024 में हुई अपनी उस यादगार मुलाकात को याद किया, जब उन्होंने बायर्न म्यूनिख के इस स्ट्राइकर को अपनी फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एक हिंदी डायलॉग सिखाया था. केन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद, वह वीडियो अब और भी खास हो गया है.

हैरी केन ने सोमवार, 26 अक्टूबर को लंदन में बैलोन डी'ओर की ट्रॉफी अपने नाम की. मंगलवार, 27 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर कार्तिक आर्यन ने जर्मनी में हुई अपनी मुलाकात का एक पुराना वीडियो फिर से शेयर किया और उन्हें बधाई दी. इस पुराने वीडियो में, कार्तिक फुटबॉलर को अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एक हिंदी डायलॉग सिखाते हुए नजर आ रहे हैं.

कार्तिक आर्यन हैरी से अपने फिल्म का डायलॉग कहलाते है, "चंदू नहीं, चैंपियन है मैं". केन ने इस हिंदी लाइन को दोहराने की कोशिश की, जिसमें कार्तिक ने उच्चारण ठीक करने में उनकी मदद की. अंत में दोनों हंस पड़े, जिससे बॉलीवुड एक्टर और फुटबॉल स्टार के बीच एक यादगार पल बन गया. इस यादगार वीडियो को साझा करते हुए एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "बधाई हो चैंपियन हैरी केन. आप सच में बैलोन डी'ओर के हकदार हैं."