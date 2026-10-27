कार्तिक आर्यन ने हैरी केन को Ballon d'Or की ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, फुटबॉल स्टार संग वीडियो शेयर कर ताजा की पुरानी यादें
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने फुटबॉल स्टार हैरी केन को 2026 बैलोन डी'ओर जीतने पर बधाई दी और उन्हें एक हिंदी डायलॉग भी सिखाया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 8:47 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने फुटबॉल स्टार हैरी केन को 2026 बैलोन डी'ओर जीतने पर बधाई दी है. इस जीत का जश्न मनाते हुए, कार्तिक ने 2024 में हुई अपनी उस यादगार मुलाकात को याद किया, जब उन्होंने बायर्न म्यूनिख के इस स्ट्राइकर को अपनी फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एक हिंदी डायलॉग सिखाया था. केन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद, वह वीडियो अब और भी खास हो गया है.
हैरी केन ने सोमवार, 26 अक्टूबर को लंदन में बैलोन डी'ओर की ट्रॉफी अपने नाम की. मंगलवार, 27 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर कार्तिक आर्यन ने जर्मनी में हुई अपनी मुलाकात का एक पुराना वीडियो फिर से शेयर किया और उन्हें बधाई दी. इस पुराने वीडियो में, कार्तिक फुटबॉलर को अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एक हिंदी डायलॉग सिखाते हुए नजर आ रहे हैं.
कार्तिक आर्यन हैरी से अपने फिल्म का डायलॉग कहलाते है, "चंदू नहीं, चैंपियन है मैं". केन ने इस हिंदी लाइन को दोहराने की कोशिश की, जिसमें कार्तिक ने उच्चारण ठीक करने में उनकी मदद की.
अंत में दोनों हंस पड़े, जिससे बॉलीवुड एक्टर और फुटबॉल स्टार के बीच एक यादगार पल बन गया. इस यादगार वीडियो को साझा करते हुए एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "बधाई हो चैंपियन हैरी केन. आप सच में बैलोन डी'ओर के हकदार हैं."
बता दें, यह यादगार मुलाकात मार्च 2024 में हुई, जब कार्तिक म्यूनिख पहुंचे. उस समय बायर्न म्यूनिख और बोरूसिया डॉर्टमुंड के बीच बुंडेसलिगा का मुकाबला होने वाला था. इस मुलाकात के दौरान, कार्तिक ने केन को अपनी आने वाली फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एक मशहूर डायलॉग बोलने का चैलेंज दिया था- "चंदू नहीं, चैंपियन है मैं."
26 अक्टूबर को लंदन पैलेडियम में आयोजित एक समारोह में हैरी केन ने 2026 का मेन्स बैलोन डी'ओर जीता. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायर्न म्यूनिख के इस स्ट्राइकर ने 2001 में माइकल ओवेन की जीत के बाद, 25 सालों में यह खिताब पुरस्कार पाने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर होने का गौरव हासिल किया है.
चंदू चैंपियन 2024 में रिलीज हुई थी. यह भारत के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है. इस फिल्म के किरदार के लिए कार्तिक ने अपने शरीर में काफी बदलाव किए और कड़ी ट्रेनिंग ली थी. फिल्म के रिलीज होने पर कार्तिक को दर्शकों और समीक्षकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, इस फिल्म में शानदार भूमिका निभाने के लिए कार्तिक आर्यन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.