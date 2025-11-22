कार्तिक आर्यन बर्थडे: 35 की उम्र में भी सिंगल हैं हैंडसम 'रूह बाबा', इन एक्ट्रेस संग जुड़ चुका है नाम
कार्तिक आर्यन का नाम कई एक्ट्रेस संग जुड़ चुका है और बीते साल से उनका रिलेशनशिप स्टेट्स सिंगल है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 2:26 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स में से एक कार्तिक आर्यन और उनके लिए फैंस के लिए आज 22 नवंबर का दिन बेहद खास है. क्योंकि आज बॉलीवुड के 'रूह बाबा' कार्तिक आर्यन 35 साल के हो गए हैं. जी हां, 22 नवंबर 1990 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्में कार्तिक आज अपना खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर आकर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बर्थडे भी कार्तिक का वो खास बर्थडे विश नहीं आएगा, जो हर लड़का उम्मीद करता है, यानि उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से प्यार भरा संदेश, क्योंकि एक्टर का रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है. हालांकि एक्टर का नाम कई एक्ट्रेस संग जुड़ चुका है, लेकिन फिलहाल उनकी लाइफ में कोई लेडी लव नहीं है. इसका कारण एक्टर ने खुद बताया था.
'100 टका सिंगल हूं'
एक इवेंट में कार्तिक आर्यन यह खुलासा कर चुके हैं कि वह अभी तक सिंगल हैं. इस इवेंट में एक्टर ने कहा, मैं फिलहाल 100 टका सिंगल हूं'. जब एक्टर से सिंगल होने की वजह पूछी तो एक्टर ने कहा था, कि फिलहाल वह अपनी फिल्मों पर ध्यान लगा रहे हैं, उनके पास कई प्रोजेक्ट हैं, और पर्सनल लाइफ के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है. यही वजह है कि कार्तिक आर्यन सिंगल है.
इन एक्ट्रेस संग जुड़ चुका है नाम
कार्तिक आर्यन को लेकर सारा अली खान अपना प्यार जगजाहिर कर चुकी हैं और दोनों ने एक-दूजे को डेट भी किया, लेकिन बहुत जल्द दोनों के रास्ते अलग हो गये. सारा के अलावा कार्तिक आर्यन का नाम जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे संग भी जुड़ चुका है.
कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्में
कार्तिक आर्यन को पिछली बार फिल्म भूल भुलैया 3 (2024) में देखा गया था. साल 2025 में अभी तक उनकी कोर्ई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक्टर की फिल्म तू मेरी, मैं तेरा, मैं तेरा, तू मैरी आगामी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में होंगी. इसके अलावा कार्तिक आर्यन की झोली में अनुराग बसु की अनाम फिल्म और नागजिला भी शामिल हैं. कार्तिक की हिट फिल्मों में प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 शामिल हैं, जिन्हें आप एक्टर के बर्थडे के मौके पर देख सकते हैं.