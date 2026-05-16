'कर्तव्य' X रिव्यू: कड़क अंदाज में सैफ अली खान निभा रहे खाकी वर्दी का फर्ज, एक्टिंग देख दर्शक बोले- जबरदस्त
इस फिल्म को शाहरुख खान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' ने प्रोड्यूस किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: 'सेक्रेड गेम्स' और 'विक्रम वेधा' में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के बाद, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान नेटफ्लिक्स की नई क्राइम थ्रिलर 'कर्तव्य' में एक बार फिर पुलिस वर्दी में नजर आ रहे हैं. फिल्म के नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और कई प्रशंसक पुलिस अधिकारी के रूप में सैफ के अभिनय की सराहना कर रहे हैं.
कई दर्शकों ने फिल्म में रची गई रहस्यमय और रोमांचक दुनिया की सराहना की. कहानी पर राय बंटी हुई है, लेकिन सैफ का अभिनय दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा है.
Watched #Kartavya— Farhan (@fnhindustani) May 15, 2026
Saif Ali Khan was excellent, but the weak screenplay and Saurabh Dwivedi’s same-expression dialogue delivery dragged it down. They should hire a good casting director.
Saif deserves a much better script. pic.twitter.com/CqOGBGgZ5M
एक यूजर ने X पर लिखा, “#कर्तव्य देख रहा हूं और सैफ अली खान ने परिवार को महत्व देने वाले पुलिस अधिकारी की भूमिका में कमाल का अभिनय किया है. ये आदमी हर कुछ सालों में शायद दो-तीन प्रोजेक्ट करता है और बिना किसी मेहनत के हिट फिल्में देता है. साथ ही वो बेहद स्मार्ट दिखते हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी जबरदस्त है'.
#Kartavya was quite a good watch. Touched upon couple of important issues effortlessly. Saif was brilliant, Mishra was superb. Well done. 4/5.— PS (@Gaali_Leo) May 15, 2026
#Kartavya is a predictable thriller that offers nothing new. While Saif Ali Khan’s performance is the only reason to watch it, his star power isn't enough to save a lazy script. Looks like it got greenlit by @Netflix just because it’s produced by Red Chillies and stars Saif Ali.— roniash (@Roniash) May 15, 2026
एक ने लिखा, "सैफ अली खान की नैतिक रूप से संघर्षरत पुलिस अधिकारी के रूप में शानदार और बेहतरीन अभिनय से भरपूर, यह एक दमदार और गंभीर क्राइम थ्रिलर है'.
gritty, earnest crime thriller led by a stellar, nuanced performance from Saif Ali Khan as a morally conflicted cop— Pare$H (@choreNCRaale99) May 15, 2026
#Kartavya #Netflix pic.twitter.com/w33hPtcPdc
फिल्म की तारीफ करते हुए, एक अन्य यूजर ने लिखा, '#कर्तव्य देखना काफी अच्छा लगा. इसने कुछ अहम मुद्दों को सहजता से छुआ. सैफ शानदार थे, मिश्रा बेहतरीन थे. बहुत बढ़िया। 4/5।”
एक फैन ने फिल्म के निर्माण और बैकग्राउंड स्कोर की भी सराहना करते हुए लिखा, 'नेटफ्लिक्स इंडिया पर #कर्तव्य में सैफ को चमकते हुए देखना बहुत अच्छा लगा... एक ईमानदार प्रयास. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस करने का बेहतरीन फैसला लिया, और आईएमएस आरके, इतने समकालीन विषय पर काम करने के लिए आपका धन्यवाद. इसे सिर्फ #सैफ अली खान और बैकग्राउंड स्कोर के लिए ही देखें. शानदार'.
हालांकि, हर कोई इस थ्रिलर से प्रभावित नहीं हुआ. कुछ दर्शकों को लगा कि सैफ की दमदार उपस्थिति के बावजूद कहानी बहुत ही अनुमानित हो गई थी. एक यूजर ने लिखा, '#कर्तव्य एक अनुमानित थ्रिलर है जिसमें कुछ भी नया नहीं है. सैफ अली खान का अभिनय ही इसे देखने का एकमात्र कारण है, लेकिन उनकी स्टार पावर भी एक कमजोर स्क्रिप्ट को बचाने के लिए काफी नहीं है'.
एक अन्य समीक्षा में कहा गया, 'मैंने #कर्तव्य देखी, सैफ अली खान का अभिनय शानदार था, लेकिन कमजोर कहानी और सौरभ द्विवेदी के एक ही भाव वाले संवादों ने फिल्म का मजा किरकिरा कर दिया. सैफ एक बेहतर कहानी के हकदार थे'.
Watching #Kartavya and can't get over how amazing #SaifAliKhan is in the role of the family oriented police officer. Guy does maybe two/three projects every few years & delivers bangers effortlessly. All while looking sharp AF & having sizzling screen presence♥️— Sangeeta N (@ZiggyZekelman) May 16, 2026
#ManCrushFriday pic.twitter.com/36WztDsYUd
पुलकित द्वारा निर्देशित, 'कर्तव्य' पुलिस अधिकारी पवन (सैफ द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पंथ से जुड़े बाल यौन शोषण रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे एक पत्रकार की मौत की जांच करता है. जैसे-जैसे मामला पेचीदा होता जाता है, पवन खुद को कर्तव्य, राजनीति और अपने परिवार की सुरक्षा के बीच फंसा हुआ पाता है. फिल्म में रसिका दुगल, संजय मिश्रा और सौरभ द्विवेदी भी अहम भूमिकाओं में हैं.